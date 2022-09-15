Пройдет в три этапа: в Кабмине рассказали, как будут отстраивать Украину после войны — Finance.ua

Пройдет в три этапа: в Кабмине рассказали, как будут отстраивать Украину после войны Сегодня 14:39 — Казна и Политика

Пройдет в три этапа: в Кабмине рассказали, как будут отстраивать Украину после войны

Процесс восстановления и отстраивания Украины после войны с россией будет проходить в несколько этапов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем официальном Телеграм-канале.

По его словам, правительство уже разработало соответствующую стратегию.

Первый этап предусматривает незамедлительное восстановление объектов критической инфраструктуры, учебных заведений, больниц, транспорта и жилья граждан.

Работы в этом направлении уже начаты. Только за несколько предыдущих месяцев в Украине восстановили более 3 тысяч объектов из списка, упомянутого выше.

За словами Шмыгаля, в 2023 году стране понадобится минимум 17 миллиардов долларов на восстановление и реконструкцию поврежденных объектов. Для поддержки нашей страны Всемирный банк уже создал специальный трастовый фонд.

Также глава украинского правительства сделал предположение, что необходимую сумму смогут помочь собрать страны-союзницы: США, Германия и Европейский союз.

Второй этап — это среднесрочное восстановление.

Третий предусматривает долгосрочную трансформацию критической и транспортной инфраструктуры Украины.

Они стартуют сразу после окончания российско-украинской войны.

«Мы не хотим тратить три-четыре года после войны на разработку концепций долгосрочной трансформации, поэтому работаем над этим сейчас», — пояснил Шмыгаль.

Фокус По материалам:

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