Пройдет в три этапа: в Кабмине рассказали, как будут отстраивать Украину после войны — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Пройдет в три этапа: в Кабмине рассказали, как будут отстраивать Украину после войны

Казна и Политика
120
Пройдет в три этапа: в Кабмине рассказали, как будут отстраивать Украину после войны
Пройдет в три этапа: в Кабмине рассказали, как будут отстраивать Украину после войны
Процесс восстановления и отстраивания Украины после войны с россией будет проходить в несколько этапов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем официальном Телеграм-канале.
По его словам, правительство уже разработало соответствующую стратегию.
Первый этап предусматривает незамедлительное восстановление объектов критической инфраструктуры, учебных заведений, больниц, транспорта и жилья граждан.
Работы в этом направлении уже начаты. Только за несколько предыдущих месяцев в Украине восстановили более 3 тысяч объектов из списка, упомянутого выше.
За словами Шмыгаля, в 2023 году стране понадобится минимум 17 миллиардов долларов на восстановление и реконструкцию поврежденных объектов. Для поддержки нашей страны Всемирный банк уже создал специальный трастовый фонд.
Также глава украинского правительства сделал предположение, что необходимую сумму смогут помочь собрать страны-союзницы: США, Германия и Европейский союз.
Второй этап — это среднесрочное восстановление.
Третий предусматривает долгосрочную трансформацию критической и транспортной инфраструктуры Украины.
Они стартуют сразу после окончания российско-украинской войны.
«Мы не хотим тратить три-четыре года после войны на разработку концепций долгосрочной трансформации, поэтому работаем над этим сейчас», — пояснил Шмыгаль.
По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.