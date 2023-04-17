Прототип Tesla Cybertruck замечен с новыми стальными колесами — Finance.ua
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Прототип Tesla Cybertruck замечен с новыми стальными колесами

Фондовый рынок
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Прототип Tesla Cybertruck замечен с новыми стальными колесами
Прототип Tesla Cybertruck замечен с новыми стальными колесами
В сети появились сведения о новом прототипе футуристического электропикапа Cybertruck, который компания Tesla продолжает готовить к выпуску.
Tesla построила парк бета-прототипов Cybertruck для тестирования перед началом производства, которое должно стартовать этим летом. Фанаты стали замечать прототипы Cybertruck в Калифорнии в последние несколько месяцев.
На этот раз был найден прототип с новыми стальными колесами на заводе во Фримонте. Судя по всему, на прототипе есть датчики усилия на колеса, которые используются при разработке и тестировании шасси и компонентов разных транспортных средств.
В январе Tesla заявили, что планируют запустить Cybertruck в производство летом 2023, но не следует ожидать значительных поставок до 2024 года.
По материалам:
Ampercar
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