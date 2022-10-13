Промпредприятия в Украине заявляют о возможных остановках из-за повышения тарифов на электроэнергию — Finance.ua

Промпредприятия в Украине заявляют о возможных остановках из-за повышения тарифов на электроэнергию Сегодня 15:35 — Казна и Политика

Промышленные предприятия просят Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), не увеличивать предельные цены (так называемые прайс-кепы) на электрическую энергию на рынке «на сутки вперед» (РСВ), внутрисуточном рынке (ВСР) и балансирующем рынке во избежание остановки производства.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Украина» источники на рынке, существует значительная вероятность остановки производства, в частности, такие заявления прозвучали 12 октября во время публичного обсуждения проекта этого решения в НКРЭКУ.

Так, директор по экономике и финансам Никопольского завода ферросплавов (НЗФ) Александр Завгородний сообщил, что электроэнергия — основная составляющая себестоимости продукции завода, поэтому рост цен существенно повлияет на экономику предприятия.

«Учитывая вероятный рост прайс-кепов, рост цен на рынке электроэнергии, а также намерения повышать стоимость транспортировки и диспетчеризации электроэнергии, мы приняли решение остановить работу предприятия уже с ноября», — сказал топ-менеджер, добавив, что предприятие предварительно планирует в таком случае находиться в простое в зимний период.

В свою очередь, заместитель председателя правления по финансам Запорожского завода ферросплавов (ЗЗФ) Олег Качко подчеркнул, что повышение прайс-кепов неизбежно приведет к росту цен на электроэнергию и, как следствие, — к росту себестоимости продукции и неизбежной остановке предприятия.

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