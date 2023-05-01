Проколы больше не страшны: Michelin протестировали инновационные безвоздушные шины (видео) — Finance.ua

Проколы больше не страшны: Michelin протестировали инновационные безвоздушные шины (видео) 01.05.2023, 00:41 — Технологии&Авто

Проколы больше не страшны: Michelin протестировали инновационные безвоздушные шины (видео)

Французская компания Michelin продемонстрировала возможности своих инновационных безвоздушных шин Uptis. Об этом рассказали на сайте The Drive.

Технология Uptis предлагает множество преимуществ для автомобилистов, включая защиту от проколов. Разработка шин началась еще два десятилетия назад.

Недавно Michelin протестировали Uptis на скорости 209 км/ч. Испытания прошли успешно и шины доказали свое преимущество.

В Michelin даже обращались европейские полицейские, которые хотят установить такие шины на свои автомобили. Они отметили, что преступники часто прокалывают покрышки на полицейских машинах, что позволяет им легко уйти от погони.

Шины Uptis планировали выпустить на рынок в 2024 году исходя из заявления компании в 2014 году. Однако представители Michelin теперь не сообщают об их дате выхода.

Ожидается, что инновационные шины будут доступны для многих легковых автомобилей разных классов. Пока неизвестно, сколько обойдется один комплект.

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Фокус По материалам:

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