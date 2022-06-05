Производство биодизеля в мире побьет рекорды – какие страны наращивают объемы — Finance.ua
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Производство биодизеля в мире побьет рекорды – какие страны наращивают объемы

Сегодня 19:33Энергетика
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К концу 2022 года производство биодизеля в мире может достичь рекордного показателя и возрасти на 0,1 млн тонн, если сравнивать с 2021 годом.
Как сообщили аналитики Oil World, говорится о рекордном показателе в 48,4 млн тонн вместо 48,3 млн тонн.
Объемы производства будут наращивать даже, несмотря на существенное повышение цен на растительные масла. Это побудило некоторые страны снижать долю биотоплива в моторном топливе.

Где будут производить больше биодизеля?

Значительно нарастить объемы производства могут США. Прогнозируемо, в 2022 году заводы выпустят 9,3 млн тонн биодизеля, хотя в 2021 году произвели 8,5 млн тонн. Вырастет также потребление соевого масла при производстве — с 4,3 до 4,7 млн тонн.
Аналитики убеждены, что увеличится количество биодизеля и в Аргентине — с 1,7 до 1,8 млн тонн. Побуждает к увеличению продукции спрос со стороны Евросоюза, который может импортировать до конца года 0,7 млн тонн экологически чистого топлива, по сравнению с 0,41 млн тонн в прошлом году.

Где будут продуцировать меньше ресурса?

В то же время в Бразилии ожидается сокращение производства биодизеля в 2022 году — с 5,91 млн тонн до 5,31 млн тонн. Незначительное снижение производства экологически чистого топлива прогнозируют также в:
  • Сингапуре — до 1,75 млн тонн;
  • Таиланде — до 1,5 млн тонн;
  • Канаде — до 0,58 млн тонн.
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По материалам: Сьогодні
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