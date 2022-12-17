Производство автомобилей в мире выросло на 7% — Finance.ua
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Производство автомобилей в мире выросло на 7%

Технологии&Авто
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Производство автомобилей в мире постепенно возобновляется после того, как в большинстве стран были сняты ковидные ограничения.
По данным Всемирной организации автопроизводителей (ОІСА) за 9 месяцев 2022 года мировой автопром произвел более 61 млн ед. автотранспорта, сообщает Укравтопром.
Относительно аналогичного периода прошлого года объемы глобального автопроизводства увеличились на 7%, а от допандемийного показателя (9 мес. 2019г.) отставание составляет 10%.
Наибольшая часть в мировом автопроизводстве принадлежит легковым авто. С января по сентябрь этого года было произведено 43,7 млн легковых автомобилей (+9% к аппг).
  • Производство легких коммерческих автомобилей увеличилось на 7% — до 14,7 млн шт.
  • Большегрузных авто за отчетный период было изготовлено почти 2,5 млн шт. (-25%).
  • Отчетность по производству автобусов — 170 тыс. шт. (+24%).
Лидерами по автопроизводству по итогам первых трех кварталов стали:
  • Китай — 19 632 418 шт. (+7%);
  • США — 7 515 829 шт. (+10%);
  • Япония — 5 675 088 шт. (-3%);
  • Индия — 4 133 398 шт. (+26%);
  • Южная Корея — 2 695 690 шт. (+5%).
По материалам:
Телеканал 24
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