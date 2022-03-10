Производители Milka, Oreo, Snickers и M&Mʼs сворачивают инвестиции в РФ — Finance.ua
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Производители Milka, Oreo, Snickers и M&Mʼs сворачивают инвестиции в РФ

Сегодня 17:21Фондовый рынок
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Американские производители продуктов питания и кормов для животных Mondelez International и Mars сворачивают капитальные вложения и расходы на рекламу в России из-за войны в Украине.
Об этом говорится в письмах генеральных директоров компаний.
«Как продовольственная компания мы сокращаем все несущественные виды деятельности в России. Мы сосредоточим нашу деятельность на базовых предложениях, прекратим все новые капитальные вложения и приостановим расходы на рекламу», — говорится в письме главы Mondelez.
Он отмечает, что компания будет продолжать оценивать ситуацию и вносить корректировки по мере необходимости.
Mondelez International работает в России свыше 20 лет. Владеет тремя заводами во Владимирской и Новгородской областях. Компании принадлежат такие бренды, как Oreo, Alpen Gold, Cadbury, Milka, Toblerone, Barny, Halls и другие.
Чистая прибыль «дочки» Mondelez International в России в 2020 году повысилась на 13,2% и составила 6,12 млрд рублей. Все средства были направлены на дивиденды и другие платежи по распределению прибыли в пользу собственников.
Mars с 1991 года инвестировала в российскую экономику свыше 2 млрд долларов. В частности, были построены и модернизированы 10 фабрик по производству кондитерских изделий и жевательной резинки, кормов для домашних животных, соусов для приготовления блюд.
По материалам: Економічна Правда
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