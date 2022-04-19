Производитель Peugeot, Citroёn, Opel и Fiat приостановил производство в россии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Производитель Peugeot, Citroёn, Opel и Fiat приостановил производство в россии

Сегодня 16:24Фондовый рынок
39
Производитель Peugeot, Citroёn, Opel и Fiat приостановил производство в россииПроизводитель Peugeot, Citroёn, Opel и Fiat приостановил производство в россии
Четвертый в мире автопроизводитель Stellantis приостанавливает производство на своем российском заводе из-за логистических трудностей и наложенных на москву санкций. Компания производила и продавала в рф марки Peugeot, Citroёn, Opel, Jeep и Fiat.
Об этом сообщает Reuters.
Так, сообщается, что компания управляет заводом по производству фургонов в Калуге, примерно в 201 км к юго-востоку от москвы, в совместном владении с японским автопроизводителем Mitsubishi, который остановил производство на предприятии в начале этого месяца.
«Учитывая быстрое ежедневное увеличение перекрестных санкций и логистические трудности, Stellantis приостановил свою производственную деятельность в Калуге, чтобы обеспечить полное соблюдение всех перекрестных санкций и защитить своих сотрудников», — говорится в заявлении Stellantis.
Stellantis уже приостановил весь экспорт и импорт автомобилей в россию после вторжения москвы в Украину, перенеся производство в Западную Европу. Он также заявил, что замораживает планы по увеличению инвестиций в страну. Производство фургонов в Калуге осталось только для местного рынка.
Десятки иностранных компаний объявили о временном закрытии магазинов и заводов в россии или заявили, что покидают страну навсегда после того, как 24 февраля россия вторжение в Украину.
Генеральный директор Stellantis Карлос Таварес заявил в конце марта, что вскоре группе придется закрыть завод в Калуге, так как на нем заканчиваются запчасти.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Українські Новини
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.