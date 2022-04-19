Производитель Peugeot, Citroёn, Opel и Fiat приостановил производство в россии — Finance.ua

Производитель Peugeot, Citroёn, Opel и Fiat приостановил производство в россии

Сегодня 16:24 — Фондовый рынок

Производитель Peugeot, Citroёn, Opel и Fiat приостановил производство в россии

Четвертый в мире автопроизводитель Stellantis приостанавливает производство на своем российском заводе из-за логистических трудностей и наложенных на москву санкций. Компания производила и продавала в рф марки Peugeot, Citroёn, Opel, Jeep и Fiat.

Об этом сообщает Reuters.

Так, сообщается, что компания управляет заводом по производству фургонов в Калуге, примерно в 201 км к юго-востоку от москвы, в совместном владении с японским автопроизводителем Mitsubishi, который остановил производство на предприятии в начале этого месяца.

«Учитывая быстрое ежедневное увеличение перекрестных санкций и логистические трудности, Stellantis приостановил свою производственную деятельность в Калуге, чтобы обеспечить полное соблюдение всех перекрестных санкций и защитить своих сотрудников», — говорится в заявлении Stellantis.

Stellantis уже приостановил весь экспорт и импорт автомобилей в россию после вторжения москвы в Украину, перенеся производство в Западную Европу. Он также заявил, что замораживает планы по увеличению инвестиций в страну. Производство фургонов в Калуге осталось только для местного рынка.

Десятки иностранных компаний объявили о временном закрытии магазинов и заводов в россии или заявили, что покидают страну навсегда после того, как 24 февраля россия вторжение в Украину.

Генеральный директор Stellantis Карлос Таварес заявил в конце марта, что вскоре группе придется закрыть завод в Калуге, так как на нем заканчиваются запчасти.

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