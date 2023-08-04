Производитель кофе Jacobs планирует вывести из рф свои зарубежные бренды до конца года, полностью уходить с рынка не собирается — Finance.ua

Производитель кофе Jacobs планирует вывести из рф свои зарубежные бренды до конца года, полностью уходить с рынка не собирается 04.08.2023, 00:37 — Фондовый рынок

Производитель кофе Jacobs планирует вывести из рф свои зарубежные бренды до конца года, полностью уходить с рынка не собирается

Голландская компания JDE Peet’s (бренды кофе Jacobs, LʼOr, Tassimo и Douwe Egberts) прекратит продажу иностранных брендов кофе и чая на российском рынке до конца года.

Об этом пишет «Коммерсантъ».

В россии будут представлены только местные бренды.

В финансовом отчете за первое полугодие компания снизила целевой показатель прибыли по итогам года из-за неопределенности на фоне перехода к местным брендам на российском рынке.

Из-за ребрендинга бренда кофе Jacobs в россии по итогам первого полугодия компания понесла убытки в €185 млн.

«В первой половине 2023 года мы инициировали переход от многоканальной организации в Европе к локальному портфолио в россии», — сообщил генеральный директор JDE Фабьен Саймон и добавил, что компания не собирается полностью уходить из россии. В российском подразделении компании работает более 900 человек.

По его словам, работа компании в россии не противоречит санкциям Запада.

В марте издание писало, что JDE может отказаться от бренда Jacobs в россии. В компании планировали продолжать снабжать клиентов и потребителей в россии через локальное представительство.

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