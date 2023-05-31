Программа "єВідновлення". Кабмин изменил условия подачи заявки для части граждан — Finance.ua

Программа "єВідновлення". Кабмин изменил условия подачи заявки для части граждан Сегодня 09:34

Украинское правительство доработало детали программы «єВідновлення», которая позволяет получить компенсацию за поврежденное жилье. Теперь соответствующее заявление можно будет подать без «Дія» или смартфона.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина во вторник, 30 мая.

«Мы продолжаем программу помощи на ремонт поврежденного имущества „єВідновлення“. На сегодняшний день уже подано более 15 000 заявлений, регионы активно создают комиссии и рассматривают заявления от владельцев поврежденных объектов недвижимости. Поэтому сегодня дорабатываем детали, чтобы программа действовала максимально эффективно и понятно для наших граждан», — рассказал Шмыгаль.

Он отметил, что теперь заявку для получения средств на ремонтные работы смогут подать и те, у кого нет «Дія» или смартфона. Для этого необходимо обратиться в ЦПАУ или орган соцзащиты в своей громаде. Там вам помогут заполнить заявку.

«Мы детализируем вопрос об обжаловании действий или бездействии комиссий, которые, собственно, занимаются обследованием поврежденного имущества. Также для консультаций по программе „єВідновлення“ можно будет обратиться на правительственную горячую линию по номеру 15−45», — сказал премьер.

Справка Finance.ua:

Украинские власти запустили программу, в рамках которой жители страны могут получить выплаты до 200 тысяч гривен в случае, если их жилье повреждено в результате российской войны. Заявки на получение средств можно подать в «Дія».

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