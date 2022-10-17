Продвинутый автопилот и передовая мультимедиа: каким будет первый автомобиль Sony (видео) — Finance.ua

Продвинутый автопилот и передовая мультимедиа: каким будет первый автомобиль Sony (видео) 17.10.2022, 01:22 — Технологии&Авто

Продвинутый автопилот и передовая мультимедиа: каким будет первый автомобиль Sony (видео)

Первый автомобиль Sony показали на официальном видео. Электрокар поступит в продажу со второй половины 2026 года, а его производство наладят в США. Об этом сообщили агентству Reuters представители японского концерна.

Первенцем станет электрический кроссовер — серийная версия концепт-кара Sony Vision S-02. Его стоимость составит около 60 000 долларов, то есть модель планируют как конкурента Tesla Model Y. Уже известно, что авто появится североамериканском и японском рынках, а вот Европа пока под вопросом. Как и Tesla, Sony собираются продавать машины исключительно онлайн.

Электромобиль Sony разрабатывают совместно с Honda. В начале нынешнего года два концерна подписали соглашение о создании совместного предприятия Sony Honda Mobility.

Именно Honda займется разработкой платформы и силового агрегата электрокроссовера. В Sony же сконцентрируются на создании программного обеспечения, мультимедийной системы с распознаванием жестов и инновационного автопилота третьего уровня (он позволяет водителю не следить за дорогой). Аккумуляторные батареи будет поставлять LG.

Электрокар Sony позиционируют как премиальную модель, что подразумевает дорогую отделку салона и богатое оснащение. Характеристики держатся в секрете, но известно, что концептуальный кроссовер Sony Vision S-02 был оснащен полным приводом и двумя моторами общей мощностью 536 л. с.

Фокус По материалам:

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