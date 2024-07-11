Продукты в Украине подешевели за последний год: как изменились цены — Finance.ua

Продукты в Украине подешевели за последний год: как изменились цены Сегодня 09:38 — Личные финансы

Продукты в Украине подешевели за последний год: как изменились цены

Средние цены на продукты питания в Украине в июне 2024 года по сравнению с июнем прошлого года снизились на 0,1%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, за последний год среди продуктов больше всего подорожали:

растительное масло — на 15,8%,

сыр и творог — на 8,1%,

молоко — на 7,7%,

хлеб — на 7,4%,

рыба и продукты из рыбы — на 6,4%,

фрукты — на 6%,

безалкогольные напитки — на 5,3%.

Кроме того, макаронные изделия подорожали на 0,9%, хлеб и хлебопродукты — на 0,8%, мясо и мясопродукты — на 0,4%.

В то же время подсолнечное масло подешевело за год на 10,9%, сахар — на 11,5%, овощи — на 17,9%, яйца — на 22,4%.

Справка Finance.ua:

По оценкам НБУ, потребительская инфляция ускорится, в частности, из-за постепенного исчерпания эффектов прошлогодних урожаев и эффектов переноса девальвации гривны.

По данным продовольственного агентства ООН (ФАО), в июне 2024 года мировые оптовые цены на основные продукты питания были на 2,1% ниже своего значения годом ранее.



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