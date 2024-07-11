Продукты в Украине подешевели за последний год: как изменились цены — Finance.ua

Продукты в Украине подешевели за последний год: как изменились цены
Средние цены на продукты питания в Украине в июне 2024 года по сравнению с июнем прошлого года снизились на 0,1%.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики (Госстат).
По данным статистического ведомства, за последний год среди продуктов больше всего подорожали:
- растительное масло — на 15,8%,
- сыр и творог — на 8,1%,
- молоко — на 7,7%,
- хлеб — на 7,4%,
- рыба и продукты из рыбы — на 6,4%,
- фрукты — на 6%,
- безалкогольные напитки — на 5,3%.
Кроме того, макаронные изделия подорожали на 0,9%, хлеб и хлебопродукты — на 0,8%, мясо и мясопродукты — на 0,4%.
В то же время подсолнечное масло подешевело за год на 10,9%, сахар — на 11,5%, овощи — на 17,9%, яйца — на 22,4%.
Справка Finance.ua:
- По оценкам НБУ, потребительская инфляция ускорится, в частности, из-за постепенного исчерпания эффектов прошлогодних урожаев и эффектов переноса девальвации гривны.
- По данным продовольственного агентства ООН (ФАО), в июне 2024 года мировые оптовые цены на основные продукты питания были на 2,1% ниже своего значения годом ранее.
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