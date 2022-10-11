Продажи электромобилей в мире выросли на 62% — Finance.ua
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Продажи электромобилей в мире выросли на 62%

Технологии&Авто
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Продажи электромобилей в мире выросли на 62%
Продажи электромобилей в мире выросли на 62%
По итогам первой половины 2022 года в мире было продано 4,3 млн электромобилей и гибридов, что на 62% больше, чем за тот же период в прошлом году.
Об этом сообщает портал EV volumes.
Драйвером такого роста остается Китай, где спрос увеличился на 113%. В США и Канаде было реализовано на 49 процентов таких авто больше, чем за половину 2021 года. В то же время в Европе рост составил лишь 9%.
По прогнозам экспертов, ожидается, что в 2022 г. будет реализовано 10,6 млн электрифицированных автомобилей по всему миру, или в полтора раза больше, чем в 2021 году. Число BEV составит 8 млн шт., а PHEV — 2,6 млн шт.
Продажи электромобилей в мире выросли на 62%
По материалам:
Телеканал 24
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