"Признак стагфляции бродит по миру": ночной кошмар родом из 1970-х — Finance.ua

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"Признак стагфляции бродит по миру": ночной кошмар родом из 1970-х

Сегодня 15:28 — Фондовый рынок

Мировая экономика вновь столкнулась со стагфляционным вызовом впервые с 1970-х годов. Об этом заявила министр финансов США, экс-глава ФРС Джанет Йеллен (Janet Yellen). По ее словам, повышение цен на продовольствие и энергоносители может привести к снижению объемов производства. Следствием этих двух факторов может стать рост безработицы в будущем. Ведущие мировые ЦБ, игнорируя инфляцию, своей мягкой денежно-кредитной политикой всячески стимулировали создание новых рабочих мест и восстановление бизнеса после пандемии коронавируса.

Правительства и ЦБ всего мира опасаются попасть под «синхронный удар» растущей безработицы, усиливающейся инфляции и падающих объемов производства. По сути, они становятся врачами, лечащими пациента сразу от трех смертельных болезней. В таком случае важно будет определить, какая из проблем представляет наибольшую угрозу, и последовательно бороться с каждой из них. Сейчас все внимание сосредоточено на инфляции, победив которую ЦБ может «вогнать» экономику в рецессию. Пока вероятность такого сценария достаточно низкая, но ведь и рост цен в 2020-2021 гг тоже считали «временным явлением». Наибольшее беспокойство вызывает «замедление» экономики Китая. Коронавирус и локдауны вновь «ударили» по розничным продажам и промышленному производству. Аналитики уже снизили свой прогноз по росту ВВП КНР с 3,6% до 2,0%.

Впрочем, глава ФРС США Джером Пауэлл (Jerome Powell) настроен решительно и намерен повышать учетную ставку до тех пор, пока не появятся четкие сигналы о снижении темпов инфляционного роста. Его коллега из Великобритании, глава Банка Англии Эндрю Бэйли (Andrew Bailey), более пессимистичен. По его мнению, подорожание продовольствия может иметь апокалиптические последствия для всего мира. Согласно отчетам лидеров, ритейл-торговли Walmart и Target, потребители начали сокращать свои расходы на продукты питания. На этом фоне ведущие биржевые индексы продолжили падение. При этом большинство ЦБ продолжают планомерно повышать учетные ставки в нынешнем году.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард (Christine Lagarde) уверенно отвергает стагфляционный сценарий для мировой экономики в целом и еврозоны в частности. Она считает, что экономика Китая во II полугодии 2022 года восстановится, а цены на продовольствие и энергоносители стабилизируются. Это приведет к снижению глобальной инфляции и позитивно скажется на мировых экономиках. Однако ЕЦБ находится в сложной ситуации, так как у него сейчас нет возможности начать цикл ужесточения монетарной политики. К тому же в еврозону входят страны со значительной разницей в экономическом развитии, что только усугубляет проблему.

Существенно снизить риски стагфляции могут восстановление экономики Китая и прекращение боевых действий в Украине. В таком случае шансы на благоприятный исход значительно возрастут.

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