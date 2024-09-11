Приватизация Ощадбанка и Укрэксимбанка сегодня вне планов правительства — премьер Сегодня 10:28 — Казна и Политика

Приватизация Ощадбанка и Укрэксимбанка сегодня вне планов правительства — премьер

Кабинет Министров Украины пока не рассматривает приватизацию государственных Ощадбанка и Укрэксимбанка — второго и третьего по размерам активов банков страны, стратегия по их продаже отсутствует, тогда как в отношении Укргазбанка и Сенс Банка, которые идут на пятом и восьмом местах, приватизацию планируют, однако сроки ее пока назвать сложно.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции.

«Укрэксим и Ощад мы пока пока не рассматриваем. Нет у нас стратегии по приватизации этих двух банков. По другим банкам мы будем вести разговор», — сказал он.

Премьер, в частности, напомнил, что в случае с Укргазбанком есть достигнутая еще до войны договоренность о вхождении в его капитал на 25% Международной финансовой корпорации (IFC).

Шмыгаль добавил, что стратегия на продажу государственных банков будет продолжена, в то же время отказался говорить о конкретных датах возможной реализации финучреждений инвесторам, отметив лишь, что принятый Верховной Радой в первом чтении 5 сентября законопроект № 11 474 об особенностях продажи принадлежащих государству банков дает ответы на то, как, когда и каким образом стратегия приватизации государственных банков будет реализовываться.

Как сообщалось, Украина в обновленной в июне программе расширенного финансирования EFF с МВФ обязалась до конца сентября назначить международных консультантов для продажи Укргазбанка и Сенс Банка, а также представить в парламент законопроект, устанавливающий механизм приватизации госбанков.

Крупнейшим государственным банком страны является национализированный в конце 2016 года ПриватБанк . После начала полномасштабной войны, кроме Сенс Банка, в собственность государства от попавших под санкции собственников по решению Высшего антикоррупционного суда перешли еще два небольших банка: Первый инвестиционный банк (PINбанк) российского бизнесмена Евгения Гинера и Мотор-Банк бывшего президента «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева. По размеру активов они занимают соответственно 59 и 56 место среди 62 банков в Украине. В отличие от пяти вышеперечисленных крупных банков, находящихся в управлении Минфина, они переданы в управление Фонда госимущества для продажи. Также обсуждается возможность создания специализированного почтового банка на базе PINбанка.

В результате общее количество подконтрольных государству банков достигло семи, а их доля в общем объеме активов на 1 августа составила 55,8% при планах, которые декларировали ранее, снизить ее до 25%.

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