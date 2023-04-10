ПриватБанк возобновил работу банкоматов в Чернобаевке — Finance.ua
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ПриватБанк возобновил работу банкоматов в Чернобаевке

Фондовый рынок
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ПриватБанк возобновил работу банкоматов в Чернобаевке
ПриватБанк возобновил работу банкоматов в Чернобаевке
ПриватБанк возобновил работу банкоматов в Чернобаевке и в с.Степановка Херсонской области.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
«Несмотря на постоянный огневой террор — обстрелы, взрывы, ракетные удары, ІТ-специалисты ПриватБанка продолжают возобновлять работу банкоматов (АТМ) и терминалов самообслуживания (ТСО) на освобожденных территориях», — говорится в сообщении.
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Банкомат и терминал ПриватБанка имеют функции мини-отделения банка и предоставляют возможность производить почти все банковские операции от снятия наличных денег до оплаты любых платежей или услуг, в том числе и коммунальных. Именно через эту сеть клиенты ПриватБанка делают благотворительные взносы на помощь ВСУ, госпиталям и медучреждениям Украины, детям и всем пострадавшим от войны.
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В целом на деоккупированной территории Херсонщины ПриватБанк возобновил работу 41 АТМ и 47 ТСО, что составляет соответственно 46% и 32% довоенной сети обслуживания.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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