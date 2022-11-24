ПриватБанк увеличил лимит на наличные в банкоматах с карт всех украинских банков — Finance.ua

ПриватБанк увеличил лимит на наличные в банкоматах с карт всех украинских банков Сегодня 11:04 — Финтех и Карты

С 23 ноября ПриватБанк установил единые лимиты обналичивания в сети банкоматов банка с карт ПриватБанка и других украинских банков на уровне 20 000 грн.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Такую сумму пользователи карт любого банка могут получить в банкомате ПриватБанк а за одну операцию и повторить через три часа.

Как сообщил член правления ПриватБанка по вопросам розничного бизнеса Дмитрий Мусиенко, увеличение лимитов на получение наличных для карт всех украинских и зарубежных банков позволит клиентам всех банков при необходимости получить доступ к наличным средствам через крупнейшую в Украине сеть банкоматов. На сегодняшний день в сети ПриватБанка работают более 5 000 банкоматов во всех регионах Украины.

Напомним, при аварийном отключении электричества в регионах Украины ПриватБанк обеспечивает бесперебойную работу онлайн-банкинга и приложения Приват24, Приват24 для бизнеса, процессинга, системы безналичных расчетов благодаря переносу цифровых мощностей в облако.

Справка Finance.ua:

Большинство банковских услуг доступны клиентам через веб-версию Приват24 или через мобильные приложения круглосуточно, 24/7.

При аварийных отключениях электроэнергии для получения услуг клиенты могут обратиться в ближайшее дежурное отделение, которое будет работать в отдельном режиме.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.