ПриватБанк перечислил в госбюджет 28 млрд гривен прибыли за прошлый год — Finance.ua
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ПриватБанк перечислил в госбюджет 28 млрд гривен прибыли за прошлый год

Сегодня 11:29Фондовый рынок
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ПриватБанк в полном объеме совершил авансовое перечисление в государственный бюджет 28 млрд грн годовых дивидендов.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Эти средства направлены на выплату акционеру банка — государству, согласно решению правительства.
Как отмечается, это составляет 80% чистой прибыли банка за 2021 год согласно предварительным показателям результатов финансово-хозяйственной деятельности в 2021 году.
Также ПриватБанк перечислил в бюджет более 5 млрд грн авансовых налоговых платежей, сообщили в банке.

Справка Finance.ua:

  • за январь-декабрь 2021 получили 77,530 млрд гривен прибыли после налогообложения. Рейтинг по доходности возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 35,050 млрд гривен;
  • платежные сервисы Visa и Mastercard заявили, что полностью останавливают работу в России и в ближайшие дни прекратят все транзакции по картам.

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По материалам: РБК-Україна
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