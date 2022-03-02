ПриватБанк отменил комиссию за зачисление SWIFT-переводов для физлиц — Finance.ua
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ПриватБанк отменил комиссию за зачисление SWIFT-переводов для физлиц

Сегодня 11:49Личные финансы
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ПриватБанк отменил комиссию за зачисление SWIFT-переводов для физлицПриватБанк отменил комиссию за зачисление SWIFT-переводов для физлиц
С 26 февраля по 11 марта 2022 года ПриватБанк отменил комиссию за зачисление SWIFT-переводов для физических лиц.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
«ПриватБанка отменяет 0.5% процента за зачисление SWIFT-переводов для физических лиц. Льготное зачисление средств будет происходить до 11 марта», — говорится в сообщении.
Все платежи SWIFT в ПриватБанке осуществляются по стандарту SWIFT gpi: денежные средства поступают на счета в течение суток, а 40% платежей зачисляются получателю всего через 5 минут.
Как получить платеж:
  • сообщите отправителю реквизиты своего счета.
Получить их можно:
  • в Приват24 (web/mob): Кошелек —> выбрать карту, по которой необходимо получить реквизиты —> Реквизиты карты —> Способ пополнения карты —> SWIFT-платежом (бесплатно);
  • в терминалах самообслуживания: Мои настройки —> Получить реквизиты (на e-mail бесплатно);
  • в банкомате: Прочие операции —> Мои настройки —> Еще настройки —> Реквизиты для пополнения карты (на e-mail бесплатно);

Справка Finance.ua:

  • ПриватБанк с 1 марта 2022 года вводит кредитные каникулы для клиентов физических лиц по всем кредитным картам;
  • с 1 марта 2022 года по 1 июня 2022 года ПриватБанк вводит кредитные каникулы для бизнеса.
По материалам: Finance.UA
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