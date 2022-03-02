ПриватБанк отменил комиссию за зачисление SWIFT-переводов для физлиц — Finance.ua

ПриватБанк отменил комиссию за зачисление SWIFT-переводов для физлиц

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ПриватБанк отменил комиссию за зачисление SWIFT-переводов для физлиц

С 26 февраля по 11 марта 2022 года ПриватБанк отменил комиссию за зачисление SWIFT-переводов для физических лиц.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

«ПриватБанка отменяет 0.5% процента за зачисление SWIFT-переводов для физических лиц. Льготное зачисление средств будет происходить до 11 марта», — говорится в сообщении.

Все платежи SWIFT в ПриватБанке осуществляются по стандарту SWIFT gpi: денежные средства поступают на счета в течение суток, а 40% платежей зачисляются получателю всего через 5 минут.

Как получить платеж:

сообщите отправителю реквизиты своего счета.

Получить их можно:

в Приват24 (web/mob): Кошелек —> выбрать карту, по которой необходимо получить реквизиты —> Реквизиты карты —> Способ пополнения карты —> SWIFT-платежом (бесплатно);

в терминалах самообслуживания: Мои настройки —> Получить реквизиты (на e-mail бесплатно);

в банкомате: Прочие операции —> Мои настройки —> Еще настройки —> Реквизиты для пополнения карты (на e-mail бесплатно);

Справка Finance.ua:

ПриватБанк с 1 марта 2022 года вводит кредитные каникулы для клиентов физических лиц по всем кредитным картам;

с 1 марта 2022 года по 1 июня 2022 года ПриватБанк вводит кредитные каникулы для бизнеса.

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