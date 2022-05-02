ПриватБанк и Payoneer запустили интеграцию в приложении Приват24 — Finance.ua

ПриватБанк, и международная платежная платформа Payoneer расширили партнерство и создали интеграцию, позволяющую еще проще управлять средствами, полученными на аккаунт Payoneer — прямо в приложении Приват24, мобильной и вебверсии.
Об этом Finance.ua сообщили в ПриватБанке.
Теперь пользователи смогут:
удобно пользоваться своим аккаунтом Payoneer (привязать к Приват24 существующий или создать новый), просматривать историю транзакций;
выводить средства с Payoneer на карты и счета;
открывать интернет-карты в процессе вывода средств, принимать платежи в валюте;
мгновенно получать реквизиты по балансам в USD и EUR для приема платежей за предоставленные услуги.
Как вывести средства со счета Payoneer на собственную карту в Приват24:
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь в меню Сервисы — Переводы — Payoneer;
выберите баланс и счет для отправки и нажмите «Снять средства»;
выберите карту для получения, укажите сумму и нажмите «Получить».
«Возможности, предоставляемые партнерством Payoneer и ПриватБанка, пользуются спросом среди наших общих клиентов — фрилансеров, онлайн-продавцов, IT-специалистов и цифровых предпринимателей. Так, за год — с января 2021 по январь 2022 — их стало на 13%больше, а средняя сумма выведенных средств на счета ПриватБанка в феврале 2022 составила $410»,— отметила Любовь Данилина, и.о. генерального директора Payoneer в Украине.
Справка Finance.ua:
услугами ПриватБанка постоянно пользуются почти 18 миллионов украинцев, а клиентов диджитал-банка Приват24 сейчас 13,5 миллиона.
ПриватБанк с 1 марта 2022 года внедрил кредитные каникулы для клиентов физических лиц по всем кредитным картам;
с 1 марта 2022 года по 1 июня 2022 года ПриватБанк ввел кредитные каникулы для бизнеса.