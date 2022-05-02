ПриватБанк и Payoneer запустили интеграцию в приложении Приват24 — Finance.ua

ПриватБанк и Payoneer запустили интеграцию в приложении Приват24

Сегодня 11:00 — Фондовый рынок

ПриватБанк, и международная платежная платформа Payoneer расширили партнерство и создали интеграцию, позволяющую еще проще управлять средствами, полученными на аккаунт Payoneer — прямо в приложении Приват24, мобильной и вебверсии.

Об этом Finance.ua сообщили в ПриватБанке.

Теперь пользователи смогут:

удобно пользоваться своим аккаунтом Payoneer (привязать к Приват24 существующий или создать новый), просматривать историю транзакций;

выводить средства с Payoneer на карты и счета;

открывать интернет-карты в процессе вывода средств, принимать платежи в валюте;

мгновенно получать реквизиты по балансам в USD и EUR для приема платежей за предоставленные услуги.

Как вывести средства со счета Payoneer на собственную карту в Приват24:

авторизуйтесь или зарегистрируйтесь в меню Сервисы — Переводы — Payoneer;

выберите баланс и счет для отправки и нажмите «Снять средства»;

выберите карту для получения, укажите сумму и нажмите «Получить».

«Возможности, предоставляемые партнерством Payoneer и ПриватБанка, пользуются спросом среди наших общих клиентов — фрилансеров, онлайн-продавцов, IT-специалистов и цифровых предпринимателей. Так, за год — с января 2021 по январь 2022 — их стало на 13% больше, а средняя сумма выведенных средств на счета ПриватБанка в феврале 2022 составила $ 410», — отметила Любовь Данилина, и.о. генерального директора Payoneer в Украине.

Справка Finance.ua:

услугами ПриватБанка постоянно пользуются почти 18 миллионов украинцев, а клиентов диджитал-банка Приват24 сейчас 13,5 миллиона.

ПриватБанк с 1 марта 2022 года внедрил кредитные каникулы для клиентов физических лиц по всем кредитным картам;

с 1 марта 2022 года по 1 июня 2022 года ПриватБанк ввел кредитные каникулы для бизнеса.

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