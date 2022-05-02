ПриватБанк и Payoneer запустили интеграцию в приложении Приват24 — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ПриватБанк и Payoneer запустили интеграцию в приложении Приват24

Сегодня 11:00Фондовый рынок
203
ПриватБанк, и международная платежная платформа Payoneer расширили партнерство и создали интеграцию, позволяющую еще проще управлять средствами, полученными на аккаунт Payoneer — прямо в приложении Приват24, мобильной и вебверсии.
Об этом Finance.ua сообщили в ПриватБанке.
Теперь пользователи смогут:
  • удобно пользоваться своим аккаунтом Payoneer (привязать к Приват24 существующий или создать новый), просматривать историю транзакций;
  • выводить средства с Payoneer на карты и счета;
  • открывать интернет-карты в процессе вывода средств, принимать платежи в валюте;
  • мгновенно получать реквизиты по балансам в USD и EUR для приема платежей за предоставленные услуги.
Как вывести средства со счета Payoneer на собственную карту в Приват24:
  • авторизуйтесь или зарегистрируйтесь в меню Сервисы — Переводы — Payoneer;
  • выберите баланс и счет для отправки и нажмите «Снять средства»;
  • выберите карту для получения, укажите сумму и нажмите «Получить».
«Возможности, предоставляемые партнерством Payoneer и ПриватБанка, пользуются спросом среди наших общих клиентов — фрилансеров, онлайн-продавцов, IT-специалистов и цифровых предпринимателей. Так, за год — с января 2021 по январь 2022 — их стало на 13% больше, а средняя сумма выведенных средств на счета ПриватБанка в феврале 2022 составила $ 410», — отметила Любовь Данилина, и.о. генерального директора Payoneer в Украине.

Справка Finance.ua:

  • услугами ПриватБанка постоянно пользуются почти 18 миллионов украинцев, а клиентов диджитал-банка Приват24 сейчас 13,5 миллиона.
  • ПриватБанк с 1 марта 2022 года внедрил кредитные каникулы для клиентов физических лиц по всем кредитным картам;
  • с 1 марта 2022 года по 1 июня 2022 года ПриватБанк ввел кредитные каникулы для бизнеса.
Получить больше со своего депозита можно на Finance.ua 💰
По материалам: Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.