«ПриватБанк» будет отдавать ВСУ часть денег по оплате картой за границей — Finance.ua

«ПриватБанк» будет отдавать ВСУ часть денег по оплате картой за границей

Сегодня 11:15 — Фондовый рынок

«ПриватБанк» вместе с платежными системами Visa и Mastercard запустил благотворительную инициативу, в рамках которой направит одну гривну с каждой оплаты картой покупок за рубежом на нужды Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

«Украинцы, которые из-за войны сейчас вынуждены находиться за границей, имеют возможность поддержать Украину и приблизить нашу победу, просто рассчитываясь картами «ПриватБанка» за покупки в любой стране мира. Вместе с платежными системами Visa и Mastercard мы запустили благотворительную инициативу «Поддержите Украину из-за границы», — говорится в сообщении.

Программа будет действовать с 16 мая по 30 июня. Для участия нужно зарегистрироваться. Количество транзакций, а значит и перечисленных военным гривен — неограниченное.

Украинцы, вынужденные покинуть свои дома в результате военных действий и которым начислена денежная помощь от Всемирной продовольственной программы ООН (WFP), могут получить ее через систему денежных переводов Western Union в «ПриватБанке».

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