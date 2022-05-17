«ПриватБанк» будет отдавать ВСУ часть денег по оплате картой за границей — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«ПриватБанк» будет отдавать ВСУ часть денег по оплате картой за границей

Сегодня 11:15Фондовый рынок
81
«ПриватБанк» вместе с платежными системами Visa и Mastercard запустил благотворительную инициативу, в рамках которой направит одну гривну с каждой оплаты картой покупок за рубежом на нужды Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщила пресс-служба банка.
«Украинцы, которые из-за войны сейчас вынуждены находиться за границей, имеют возможность поддержать Украину и приблизить нашу победу, просто рассчитываясь картами «ПриватБанка» за покупки в любой стране мира. Вместе с платежными системами Visa и Mastercard мы запустили благотворительную инициативу «Поддержите Украину из-за границы», — говорится в сообщении.
Программа будет действовать с 16 мая по 30 июня. Для участия нужно зарегистрироваться. Количество транзакций, а значит и перечисленных военным гривен — неограниченное.
Украинцы, вынужденные покинуть свои дома в результате военных действий и которым начислена денежная помощь от Всемирной продовольственной программы ООН (WFP), могут получить ее через систему денежных переводов Western Union в «ПриватБанке».
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты 👛
По материалам: УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.