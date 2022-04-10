Приват24 не будет работать в ночь на 11 апреля — Finance.ua

Приват24 не будет работать в ночь на 11 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ПриватБанка.
"Сегодня ночью проводим плановые регламентные работы с Приват24.
С 23:00 10 апреля по 8:00 11 апреля сервисы временно будут недоступны. Извините за неудобства и спасибо за понимание", — говорится в сообщении банка.
Ранее сообщалось, что помощь от государства можно получать на карты для выплат или карту єПідтримка ПриватБанка.
Внутренне перемещенные лица имеют право получить выплату от государства в размере 2 000 грн для взрослых и 3 000 грн на каждого ребенка и лиц с инвалидностью. Это касается граждан, проживающих в зоне боевых действий, состоящих на учете как плательщики ЕСВ на этой территории.