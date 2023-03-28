Приложение monobank обновили: перенести номер в lifecell теперь можно в приложении — Finance.ua

Приложение monobank обновили: перенести номер в lifecell теперь можно в приложении Сегодня 16:14 — Фондовый рынок

Monobank обновил свое приложение. Среди нововведений — возможность переноса номера на lifecell и «Железная банка» с поддержкой «Дія.Підпис».

«Если смартфон абонента поддерживает eSIM, то теперь перенести свой номер с полной его сохранностью (включая код) в сеть lifecell можно непосредственно в приложении monobank без посещения магазина», — отметила пресс-служба мобильного оператора.

Перенос номера происходит на eSIM. При этом как процедура переноса, так и сама eSIM не требует дополнительной оплаты. Также абонентам не нужно выбирать дату и время переноса мобильного номера — monobank предложит ближайшее доступное время (обычно — на следующий рабочий день). Сервисом могут воспользоваться все клиенты monobank, устройства которых поддерживают функцию встроенной eSIM.

Также в приложении появилась функция «Железная банка». Главное отличие от обычной Банки, которая помогает волонтерам собирать средства — повышенная безопасность и защищенность, которую обеспечивает «Дія.Підпис».

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.