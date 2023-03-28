Приложение monobank обновили: перенести номер в lifecell теперь можно в приложении — Finance.ua
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Приложение monobank обновили: перенести номер в lifecell теперь можно в приложении

Фондовый рынок
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Monobank обновил свое приложение. Среди нововведений — возможность переноса номера на lifecell и «Железная банка» с поддержкой «Дія.Підпис».
«Если смартфон абонента поддерживает eSIM, то теперь перенести свой номер с полной его сохранностью (включая код) в сеть lifecell можно непосредственно в приложении monobank без посещения магазина», — отметила пресс-служба мобильного оператора.
Перенос номера происходит на eSIM. При этом как процедура переноса, так и сама eSIM не требует дополнительной оплаты. Также абонентам не нужно выбирать дату и время переноса мобильного номера — monobank предложит ближайшее доступное время (обычно — на следующий рабочий день). Сервисом могут воспользоваться все клиенты monobank, устройства которых поддерживают функцию встроенной eSIM.
Также в приложении появилась функция «Железная банка». Главное отличие от обычной Банки, которая помогает волонтерам собирать средства — повышенная безопасность и защищенность, которую обеспечивает «Дія.Підпис».

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По материалам:
speka.media
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