При выдаче водительских прав будут проверять данные о местожительстве и оцифровке лица — Finance.ua

При выдаче водительских прав будут проверять данные о местожительстве и оцифровке лица Сегодня 06:32 — Казна и Политика

При выдаче водительских прав будут проверять данные о местожительстве и оцифровке лица

В Верховной Раде готовятся принять важные изменения, касающиеся автовладельцев. В частности, профильный комитет рекомендовал одобрить законопроект № 9504 , касающийся доступа к информации, необходимой для предоставления административных услуг в сфере дорожного движения.

Об этом пишет Телеграф.

Он был внесен еще в июле 2023 года, но только 23 мая 2024 года профильный комитет парламента выдал заключение о принятии документа за основу. Основная его цель — внесение изменений в Закон Украины «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус».

Что изменится в законодательстве

Согласно новым положениям, территориальные органы Министерства внутренних дел Украины получат право доступа к информации из Демографического реестра при предоставлении административных услуг, связанных с оформлением права на управление транспортными средствами, их государственной регистрацией (перерегистрацией) и снятием с учета.

В частности, это будут:

имя человека (на украинском языке и латинскими буквами в соответствии с правилами транслитерации);

дата рождения;

место рождения;

сведения о зарегистрированном или задекларированном местожительстве (нахождении) человека, снятии его с регистрации по месту проживания или об изменении его местожительства (нахождения)а;

реквизиты паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, виды на постоянное жительство, виды на временное жительство, удостоверение беженца, удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите, удостоверение личности человека, которому предоставлена ​​временная защита;

уникальный номер записи в Реестре;

отцифрованный образ лица человека.

Также по новым положениям, территориальные органы Министерства внутренних дел Украины получат право доступа к необходимой информации из различных информационных систем и электронных баз данных (реестров) органов исполнительной власти и других государственных органов. В частности, доступ к Единому государственному демографическому реестру. Это позволит органам МВД проверять и получать актуальные данные, необходимые для предоставления административных услуг по регистрации (перерегистрации) или снятию с учета транспортных средств.

Это нововведение позволит упростить процесс проверки необходимой информации, что значительно облегчит и ускорит процедуру предоставления административных услуг в сфере дорожного движения. Автовладельцам больше не нужно будет самостоятельно собирать и подавать большое количество документов, поскольку соответствующие органы смогут получить всю необходимую информацию непосредственно из Демографического реестра.

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Телеграф По материалам:

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