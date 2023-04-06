При расчетах картой можно лишиться тысяч гривен — Finance.ua

При расчетах картой можно лишиться тысяч гривен
Во время валютных расчетов картой можно потерять тысячи гривен, поскольку безналичный курс во многих украинских банках стал значительно дороже наличного.
Как передает корреспондент УНИАН, например, в «ПриватБанке» один наличный евро стоит — 40,5 грн, в то же время безналичный на 1 гривну дороже — 41,5 грн.
То есть при условии оплаты покупки в 1 тысячу евро на иностранном сайте гривневой картой с баланса спишет — 41 500 грн, но если сделать иначе: купить в обменнике наличные евро и положить на карту и уже ею рассчитаться, тогда такая покупка обойдется на 1 тысячу гривен дешевле — 40 500 грн.
Если стоимость покупки 2 тысячи евро, то экономия будет достигать 2 тысяч гривен.
Справка Finance.ua:
- Ограничения были отменены с 21 мая 2022 года, несмотря на то, что до нападения россии на Украину курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.
- 21 июля Нацбанк снизил официальный курс гривны на 25% — до 36,57 грн/долл.
- По состоянию на 5 апреля 2023 года более половины украинцев заявили о том, что готовы пользоваться только цифровым банкингом. Самыми популярными операциями в цифровом банкинге среди украинцев стали пополнение мобильного счета, перевод средств с карты на карту, оплата коммунальных услуг и донаты.
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