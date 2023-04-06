При расчетах картой можно лишиться тысяч гривен — Finance.ua

При расчетах картой можно лишиться тысяч гривен Сегодня 18:00 — Финтех и Карты

Во время валютных расчетов картой можно потерять тысячи гривен, поскольку безналичный курс во многих украинских банках стал значительно дороже наличного.

Как передает корреспондент УНИАН, например, в «ПриватБанке» один наличный евро стоит — 40,5 грн, в то же время безналичный на 1 гривну дороже — 41,5 грн.

То есть при условии оплаты покупки в 1 тысячу евро на иностранном сайте гривневой картой с баланса спишет — 41 500 грн, но если сделать иначе: купить в обменнике наличные евро и положить на карту и уже ею рассчитаться, тогда такая покупка обойдется на 1 тысячу гривен дешевле — 40 500 грн.

Если стоимость покупки 2 тысячи евро, то экономия будет достигать 2 тысяч гривен.

Справка Finance.ua:

Ограничения были отменены с 21 мая 2022 года, несмотря на то, что до нападения россии на Украину курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

21 июля Нацбанк снизил официальный курс гривны на 25% — до 36,57 грн/долл.

По состоянию на 5 апреля 2023 года более половины украинцев заявили о том, что готовы пользоваться только цифровым банкингом. Самыми популярными операциями в цифровом банкинге среди украинцев стали пополнение мобильного счета, перевод средств с карты на карту, оплата коммунальных услуг и донаты.

УНІАН По материалам:

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