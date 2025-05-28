Президент сделал заявление о мобилизации в Украине — Finance.ua

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Президент сделал заявление о мобилизации в Украине

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Президент сделал заявление о мобилизации в Украине
Президент сделал заявление о мобилизации в Украине
Темпы мобилизации в Украине неизменны. Они остаются такими, как и полгода назад.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время встречи с журналистами, состоявшейся 27 мая.
«Темпы мобилизации не изменились. Я не вижу, чтобы они отличались от того, что было за последние полгода. Я имею в виду те планы, которые есть в Генштабе, и то, что они там делают»,
сказал глава государства.

Президент рассказал, что слышал в докладе начальника Генштаба Андрея Гнатова на Ставке и командующего Сухопутными войсками Михаила Драпатова, что они «движутся в своем плане».
Также Зеленский сделал заявление и касательно поставок вооружения в Украину.
«Они идут. Мы постоянно говорим с разными странами по увеличению поставок. В основном на уровне Министерства обороны, на моем уровне, а затем менеджментом занимаются соответствующие институции. Поэтому и нужно финансирование, потому что мы начали находить небесплатные варианты. Это важно для нас. Какие-то вещи открываются, для них нужны финансы», — сказал президент.
По его словам, это касается и артиллерийских снарядов и ПВО, разных вещей, но на все это нужны финансы.
«Бюджет у вас один, и вы планируете одно. Затем, когда понимаете, что помощь может уменьшаться, что это бесплатная помощь, что она уменьшается, а у войны аппетит не уменьшается — война вот такая, какая есть, — и поэтому надо увеличивать количество соответствующего оружия или снарядов. Важно, что мы их находим, что они есть. На рынке это есть. Это важно», — добавил он.
Напомним, что с начала полномасштабного вторжения рф в феврале 2022 года, в Украине идет всеобщая мобилизация. Этот правовой режим был продлен, по меньшей мере, до 6 августа 2025 года.
Под мобилизацию подпадают военнообязанные мужчины от 25 до 60 лет. Однако есть и исключения. В частности, младшие по возрасту могут присоединиться к рядам ВСУ добровольно. Или подписать специальный контракт для молодежи 18−24 лет.
Как объяснял в одном из интервью в апреле главком Александр Сырский, цифры по мобилизации конфиденциальны.
Впрочем, ранее в январе текущего года президент говорил, что численность Сил обороны Украины составляет 880 тысяч человек.
По материалам:
РБК-Україна
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