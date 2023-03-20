Президент подписал закон о развитии электрозарядной инфраструктуры и электротранспорта — Finance.ua

Президент подписал закон о развитии электрозарядной инфраструктуры и электротранспорта Сегодня 15:02 — Казна и Политика

Президент подписал закон о развитии электрозарядной инфраструктуры и электротранспорта

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 8172 о развитии электротранспорта и электрозарядной инфраструктуры.

Речь идет об упрощении земельных требований для размещения электрозарядных станций и подключения автозарядок к электросетям (без платы за мощность при подключении до конца 2024 г.).

Документ разрешает установку автозарядных станций для ОСМД в пределах имеющейся мощности, а также льготное (без платы за мощность) присоединение к сетям НЭК «Укрэнерго» energy storage (системы накопления энергии. — Ред.) до конца следующего года.

Закон вводит ограничения на закупку и эксплуатацию автобусов с двигателями внутреннего сгорания, которые используются в сфере общественного транспорта.

Предполагается, что на городских автобусных маршрутах в городах с населением более 250 000 человек количество электробусов в процентной доле среди парка автобусов должно составлять не менее 25% на 1 января 2030 года и не менее 50% на 1 января 2033 года.

До 2036 года Украина должна полностью отказаться от эксплуатации автобусов с ДВС. В то же время местные власти будут иметь право корректировать срок введения этих ограничений.

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