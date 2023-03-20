Президент подписал закон о развитии электрозарядной инфраструктуры и электротранспорта — Finance.ua

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Президент подписал закон о развитии электрозарядной инфраструктуры и электротранспорта

Казна и Политика
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Президент подписал закон о развитии электрозарядной инфраструктуры и электротранспорта
Президент подписал закон о развитии электрозарядной инфраструктуры и электротранспорта
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 8172 о развитии электротранспорта и электрозарядной инфраструктуры.
Речь идет об упрощении земельных требований для размещения электрозарядных станций и подключения автозарядок к электросетям (без платы за мощность при подключении до конца 2024 г.).
Документ разрешает установку автозарядных станций для ОСМД в пределах имеющейся мощности, а также льготное (без платы за мощность) присоединение к сетям НЭК «Укрэнерго» energy storage (системы накопления энергии. — Ред.) до конца следующего года.
Закон вводит ограничения на закупку и эксплуатацию автобусов с двигателями внутреннего сгорания, которые используются в сфере общественного транспорта.
Предполагается, что на городских автобусных маршрутах в городах с населением более 250 000 человек количество электробусов в процентной доле среди парка автобусов должно составлять не менее 25% на 1 января 2030 года и не менее 50% на 1 января 2033 года.
До 2036 года Украина должна полностью отказаться от эксплуатации автобусов с ДВС. В то же время местные власти будут иметь право корректировать срок введения этих ограничений.
Не важно, авто у вас с бензиновым двигателем, дизельным или электрокар. Все водители всегда должны иметь при себе автогражданку. Стоимость полиса зависит от стажа вождения, объема двигателя, минимальной суммы покрытия ущерба и региона, в котором вы зарегистрированы. На сайте Finance.ua вы сможете сравнить цены и выгодно оформить полис ОСАГО всего за несколько минут.

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По материалам:
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