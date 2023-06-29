Президент анонсировал политику трансформации для украинских городов — Finance.ua

Президент анонсировал политику трансформации для украинских городов Сегодня 10:33 — Казна и Политика

Для каждого региона, города и общины Украины нужна своя визионерская политика трансформации. Это касается и каждого освобожденного от российской оккупации региона.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время выступления в Верховной Раде по случаю Дня Конституции. По его словам, вопрос трансформации — это очень серьезные вызовы, на которые нужно отвечать вместе, пишет t rueua

«Новый свободный украинский Крым — какой он? Сможет ли он стать новой Калифорнией в Европе? Местом, которое привлекает таланты, с кластером современных технологических компаний, ІТ, креативных индустрий. И — действительно современной сферы гостеприимства. Крымом, который работает весь год, а не три месяца. Новый свободный Донбасс — какой он? Будет ли он индустриальным? Новое свободное украинское Приазовье? Что именно будет привлекать людей ехать жить на эту часть нашей прекрасной страны? Херсон и Краматорск, Запорожье и Купянск, Мелитополь и Мариуполь… Какой будет новая жизнь в этих городах Украины, городах победы?», — сказал Президент.

Он добавил, что Одесса, Харьков, Днепр, Львов, Ужгород, Киев и другие украинские города за время этой войны получили новые возможности, поэтому необходимо определить, как государство может помочь городам эти возможности реализовать.

Напомним, Украина нуждается в доктрине, которая будет отвечать на фундаментальные вопросы относительно будущего государства. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Также президент зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о переносе некоторых праздников. Речь идет о Рождестве Христовом, Дне Украинской Государственности и Дне защитников и защитниц Украины. Кроме этого, Зеленский предлагает официально закрепить статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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