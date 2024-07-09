Премиальные военных в июле: до какой даты они выплачиваются и почему их могут уменьшить — Finance.ua

Премиальные военных в июле: до какой даты они выплачиваются и почему их могут уменьшить Сегодня 08:39

Премиальные военных в июле: до какой даты они выплачиваются и почему их могут уменьшить

В состав месячного денежного довольствия входят основные, дополнительные и единовременные выплаты. В свою очередь дополнительные начисления предусматривают премии.

Премию должны назначать командиры (начальники) воинских частей военных учебных заведений, учреждений и других структурных подразделений ВСУ. Однако такую ​​выплату не получат срочники, как сообщают специалисты «Юридической сотни» на странице Facebook.

Сумму начисления устанавливает министр обороны для соответствующих категорий военнослужащих, но она не может быть менее 10% должностного оклада. Кроме того, размер рассчитывается исходя из имеющегося фонда денежного довольствия, предусмотренного в смете Министерства обороны, и особенностей прохождения военной службы.

Как выплачивается премия

Согласно данным она начисляется на основании приказа командира воинской части. Он издается до 5 числа каждого месяца и в нем учитывается военная дисциплина, наличие дисциплинарных взысканий и показатели исполнения служебных обязанностей.

Однако есть несколько оснований, по которым сумма выплаты будет уменьшена, в частности:

в случае наложения на военнослужащего дисциплинарного взыскания «выговор», объявленного письменным приказом (распоряжением) командира — 90% установленного размера ежемесячной премии;

в случае наложения на военнослужащего дисциплинарного взыскания «строгий выговор», объявленного письменным приказом (распоряжением) командира — 80% установленного размера ежемесячной премии;

в случае наложения на военнослужащего двух дисциплинарных взысканий «выговор» («строгий выговор»), объявленных письменным приказом (распоряжением) командира — 60% установленного размера ежемесячной премии;

в случае наложения на военнослужащего трех дисциплинарных взысканий «выговор» («строгий выговор»), объявленных письменным приказом (распоряжением) командира — 50% установленного размера ежемесячной премии.

Следует отметить, что ежемесячно командир не может уменьшать премию по одной и той же причине.

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