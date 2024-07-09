Премиальные военных в июле: до какой даты они выплачиваются и почему их могут уменьшить — Finance.ua

Премиальные военных в июле: до какой даты они выплачиваются и почему их могут уменьшить
В состав месячного денежного довольствия входят основные, дополнительные и единовременные выплаты. В свою очередь дополнительные начисления предусматривают премии.
Премию должны назначать командиры (начальники) воинских частей военных учебных заведений, учреждений и других структурных подразделений ВСУ. Однако такую выплату не получат срочники, как сообщают специалисты «Юридической сотни» на странице Facebook.
Сумму начисления устанавливает министр обороны для соответствующих категорий военнослужащих, но она не может быть менее 10% должностного оклада. Кроме того, размер рассчитывается исходя из имеющегося фонда денежного довольствия, предусмотренного в смете Министерства обороны, и особенностей прохождения военной службы.
Как выплачивается премия
Согласно данным она начисляется на основании приказа командира воинской части. Он издается до 5 числа каждого месяца и в нем учитывается военная дисциплина, наличие дисциплинарных взысканий и показатели исполнения служебных обязанностей.
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Однако есть несколько оснований, по которым сумма выплаты будет уменьшена, в частности:
- в случае наложения на военнослужащего дисциплинарного взыскания «выговор», объявленного письменным приказом (распоряжением) командира — 90% установленного размера ежемесячной премии;
- в случае наложения на военнослужащего дисциплинарного взыскания «строгий выговор», объявленного письменным приказом (распоряжением) командира — 80% установленного размера ежемесячной премии;
- в случае наложения на военнослужащего двух дисциплинарных взысканий «выговор» («строгий выговор»), объявленных письменным приказом (распоряжением) командира — 60% установленного размера ежемесячной премии;
- в случае наложения на военнослужащего трех дисциплинарных взысканий «выговор» («строгий выговор»), объявленных письменным приказом (распоряжением) командира — 50% установленного размера ежемесячной премии.
Следует отметить, что ежемесячно командир не может уменьшать премию по одной и той же причине.
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