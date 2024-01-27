Представлен смартфон для борьбы с зависимостью от соцсетей: в чем его фишка (фото) — Finance.ua

Представлен смартфон для борьбы с зависимостью от соцсетей: в чем его фишка (фото) Сегодня 03:23 — Технологии&Авто

Стартап Minimal Company представил необычный смартфон Minimal Phone. Это устройство может стать отличной альтернативой для тех, кто хочет свести доступ к развлекательному контенту к минимуму, пишет Designboom.

В частности, у него черно-белый дисплей, как в электронных книгах, на котором не получится поиграть в игры или «зависнуть» в ленте YouTube или TikTok. Он получил удобную систему с большими иконками и поддержку сервисов Google для рабочих приложений: почту, документы и т. д.

Около трети передней панели занимает QWERTY-клавиатура в стиле BlackBerry, которые были популярны до того, как появился iPhone. Внутри стоит аккумулятор емкостью 4000 мАч, которого хватит минимум на 4 дня автономной работы. Полная зарядка достигается через час.

Еще смартфон получит камеру, поддержку бесконтактных платежей и пять лет обновления программного обеспечения. Сейчас стартап собирает деньги на старт производства Minimal Phone, а продавать его собираются за $300−400.

Ранее в 2024 году был представлен Rabbit R1 — смартфон «нового поколения» с ИИ, умеющий взаимодействовать с любыми приложениями через голосовые команды. Возможно, именно такими будут гаджеты будущего, которые заменят собой смартфоны.

А еще раньше выходцы Apple представили свою первую разработку — Ai Pin. Это компактное устройство, чем-то сродни пейджеру, которое крепится к одежде и позиционируется как замена смартфонам.

УНІАН По материалам:

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