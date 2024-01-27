Представлен смартфон для борьбы с зависимостью от соцсетей: в чем его фишка (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Представлен смартфон для борьбы с зависимостью от соцсетей: в чем его фишка (фото)

Технологии&Авто
15
Стартап Minimal Company представил необычный смартфон Minimal Phone. Это устройство может стать отличной альтернативой для тех, кто хочет свести доступ к развлекательному контенту к минимуму, пишет Designboom.
В частности, у него черно-белый дисплей, как в электронных книгах, на котором не получится поиграть в игры или «зависнуть» в ленте YouTube или TikTok. Он получил удобную систему с большими иконками и поддержку сервисов Google для рабочих приложений: почту, документы и т. д.
Представлен смартфон для борьбы с зависимостью от соцсетей: в чем его фишка (фото)
Около трети передней панели занимает QWERTY-клавиатура в стиле BlackBerry, которые были популярны до того, как появился iPhone. Внутри стоит аккумулятор емкостью 4000 мАч, которого хватит минимум на 4 дня автономной работы. Полная зарядка достигается через час.
Еще смартфон получит камеру, поддержку бесконтактных платежей и пять лет обновления программного обеспечения. Сейчас стартап собирает деньги на старт производства Minimal Phone, а продавать его собираются за $300−400.
Представлен смартфон для борьбы с зависимостью от соцсетей: в чем его фишка (фото)
Ранее в 2024 году был представлен Rabbit R1 — смартфон «нового поколения» с ИИ, умеющий взаимодействовать с любыми приложениями через голосовые команды. Возможно, именно такими будут гаджеты будущего, которые заменят собой смартфоны.
А еще раньше выходцы Apple представили свою первую разработку — Ai Pin. Это компактное устройство, чем-то сродни пейджеру, которое крепится к одежде и позиционируется как замена смартфонам.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.