Представлен новый электрокроссовер Audi с запасом хода 650 км (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Представлен новый электрокроссовер Audi с запасом хода 650 км (фото)

Технологии&Авто
311
Представлен новый электрокроссовер Audi с запасом хода 650 км (фото)
Представлен новый электрокроссовер Audi с запасом хода 650 км (фото), Фото: Audi
Линейку Audi Q6 e-tron пополнила новая версия Sportback. Электрический куп-кроссовер презентовали на Парижском автосалоне, и до конца года начнутся его продажи по цене от 65 900 евро.
О нем рассказали на официальном сайте Audi.
Sportback почти идентичен стандартному Audi Q6 e-tron в анфас и отличается стремительным силуэтом с изогнутой аркообразной крышей и заостренным задним спойлером.
Фото: Audi
Фото: Audi
Такой дизайн снизил коэффициент аэродинамики до 0,26. Все версии получили матричные фары и фонари с OLED-оптикой.
Салон Audi Q6 e-tron тоже не изменился в версии Sportback. На передней панели могут быть установлены сразу три дисплея, один из которых предназначен для пассажира.
Фото: Audi
Фото: Audi
К тому же есть проекция на лобовое стекло. Объем основного багажника составляет 511−1373 л, также имеется 64-литровый отсек спереди.
Фото: Audi
Фото: Audi
Новый Audi Q6 Sportback e-tron построен на платформе РРЭ, которую также использует электромобиль Porsche Macan второго поколения. Со старта предложат четыре версии кроссовера:
  • задний привод, один мотор, 292 л.с., 7 с до 100 км/ч, максимальная скорость 210 км/ч, батарея на 83 кВт∙ч, запас хода 545 км;
  • задний привод, один мотор, 306 л.с., 6,6 с до 100 км/ч, максимальная скорость 210 км/ч, батарея на 100 кВт∙ч, запас хода 656 км;
  • полный привод, два двигателя, 387 л.с., 5,9 с до 100 км/ч, максимальная скорость 210 км/ч, батарея на 100 кВт∙ч, запас хода 636 км;
  • полный привод, два двигателя, 517 л.с., 4,3 с до 100 км/ч, максимальная скорость 230 км/ч, батарея на 100 кВт∙ч, запас хода 607 км.
Фото: Audi
Фото: Audi
800-вольтное электрооборудование поддерживает быструю зарядку постоянным током мощностью до 270 кВт. В таком режиме зарядка Audi Q6 e-tron Sportback на 80% занимает всего 22 минуты. Среди опций для электрокара есть пневмоподвеска.

Хочу оформить каско 🚗

По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.