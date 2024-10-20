Представлен новый электрокроссовер Audi с запасом хода 650 км (фото) — Finance.ua

Представлен новый электрокроссовер Audi с запасом хода 650 км (фото) Сегодня 00:09 — Технологии&Авто

Представлен новый электрокроссовер Audi с запасом хода 650 км (фото), Фото: Audi

Линейку Audi Q6 e-tron пополнила новая версия Sportback. Электрический куп-кроссовер презентовали на Парижском автосалоне, и до конца года начнутся его продажи по цене от 65 900 евро.

О нем рассказали на официальном сайте Audi.

Sportback почти идентичен стандартному Audi Q6 e-tron в анфас и отличается стремительным силуэтом с изогнутой аркообразной крышей и заостренным задним спойлером.

Фото: Audi

Такой дизайн снизил коэффициент аэродинамики до 0,26. Все версии получили матричные фары и фонари с OLED-оптикой.

Салон Audi Q6 e-tron тоже не изменился в версии Sportback. На передней панели могут быть установлены сразу три дисплея, один из которых предназначен для пассажира.

Фото: Audi

К тому же есть проекция на лобовое стекло. Объем основного багажника составляет 511−1373 л, также имеется 64-литровый отсек спереди.

Фото: Audi

Новый Audi Q6 Sportback e-tron построен на платформе РРЭ, которую также использует электромобиль Porsche Macan второго поколения. Со старта предложат четыре версии кроссовера:

задний привод, один мотор, 292 л.с., 7 с до 100 км/ч, максимальная скорость 210 км/ч, батарея на 83 кВт∙ч, запас хода 545 км;

задний привод, один мотор, 306 л.с., 6,6 с до 100 км/ч, максимальная скорость 210 км/ч, батарея на 100 кВт∙ч, запас хода 656 км;

полный привод, два двигателя, 387 л.с., 5,9 с до 100 км/ч, максимальная скорость 210 км/ч, батарея на 100 кВт∙ч, запас хода 636 км;

полный привод, два двигателя, 517 л.с., 4,3 с до 100 км/ч, максимальная скорость 230 км/ч, батарея на 100 кВт∙ч, запас хода 607 км.

Фото: Audi

800-вольтное электрооборудование поддерживает быструю зарядку постоянным током мощностью до 270 кВт. В таком режиме зарядка Audi Q6 e-tron Sportback на 80% занимает всего 22 минуты. Среди опций для электрокара есть пневмоподвеска.

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Фокус По материалам:

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