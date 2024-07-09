Правительство выделит средства на восстановление «Охматдета» — Finance.ua

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Правительство выделит средства на восстановление «Охматдета»

Казна и Политика
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Правительство выделит средства на восстановление «Охматдета»
Правительство выделит средства на восстановление «Охматдета»
Продолжается оценка ущерба, нанесенного российским террористическим ударом по НДСЛ «Охматдет», правительство отрабатывает выделение средств на приоритетное восстановление больницы.
Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.
«Мы на прямой связи с Президентом и Премьер-министром, отрабатываем выделение средств на приоритетное восстановление этого заведения. Общую, хотя бы ориентировочную сумму убытков по строительным работам мы хотим получить на 21 час. Также работают все заведующие отделениями, чтобы оценить состояние повреждения дорогостоящего оборудования, которое находится в их отделениях», — сказал Ляшко.
Сейчас, по его словам, международные партнеры ждут запроса Украины относительно помощи по восстановлению больницы.
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Министр добавил, что международные партнеры готовы при необходимости содействовать в медицинской эвакуации тем пациентам Охматдета, которым из-за разрушения больницы не смогут оказать помощь.
Пока, как отметил Ляшко, сделано все возможное, чтобы дети, проходившие лечение в Охматдете, получили его по соответствующему профилю в больницах Киева и области.
Он подчеркнул, что основным вопросом является возобновление электропитания больницы и обеспечение его бесперебойности.
Напомним, во время ракетной атаки на Киев 8 июля российские оккупанты повредили детскую больницу «Охматдет».
По материалам:
Укрінформ
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