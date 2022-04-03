Правительство выделило средства на страхование железнодорожного экспорта — Finance.ua
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Правительство выделило средства на страхование железнодорожного экспорта

Сегодня 15:14Казна и Политика
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Правительство приняло решение о выделении средств из резервного фонда государственного бюджета для покрытия страхования в случае отказа его предоставить страховыми компаниями.
Об этом пишет пресс-служба Кабмина.
Возмещение предусмотрено для владельцев и операторов подвижного состава, допущенного к обращению по железным дорогам колеи европейского стандарта — в случае нахождения такого подвижного состава на территории Украины.
Соответствующее распоряжение принято Кабинетом Министров 30 марта.
В связи с агрессией российской федерации в настоящее время невозможен экспорт основных грузов (зерно, руда, черные металлы и т.п.) через порты Украины. Именно на них приходилось около 70% товарооборота.
Поэтому возникла необходимость перенаправления грузопотоков через международные железнодорожные переходы Украины в Республику Польша, Словацкую Республику, Румынию, Венгрию и далее в Западную Европу. Обеспечивая компенсацию ущерба железнодорожным перевозкам, правительство создает условия стабильной работы новых логистических маршрутов.
Государственные компенсации будут также предоставляться судовладельцам в портах Дунайского региона в случае отказа его предоставить страховыми компаниями.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.ua
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