Правительство ввело новые дорожные знаки: что изменилось — Finance.ua

Правительство ввело новые дорожные знаки: что изменилось Сегодня 07:21 — Технологии&Авто

Правительство ввело новые дорожные знаки: что изменилось

Как сообщил постоянный представитель правительства Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук, Кабинет министров Украины внес изменения в ПДД, утвердив несколько новых знаков.

Внесены изменения в Положение о национальной системе биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства.

Дорожные знаки

Внесены изменения в Правила дорожного движения. Дополнена глава 5 «Информационно-указательные знаки» раздела 33 «Дорожные знаки» Правил новым абзацем, который устанавливает, что на знаках 5.57−5.60 могут применяться пиктограммы объектов туристической инфраструктуры, спортивных сооружений, объектов культурного наследия, изображения которых определяются ГСТУ 9114:2021.

Добавили

К информационно-указательным знакам добавлены новые изображения знаков с применением коричневого фона при обозначении объектов туристической инфраструктуры, спортивных сооружений, объектов культурного наследия, а именно: 5.57 «Предыдущий указатель направлений», 5.58 «Предыдущий указатель направления», 5.60 «Указатель направлений». Другие изменения, внесенные в ПДД, можно просмотреть здесь

Справка Finance.ua:

Можно ли не платить штрафы за нарушение ПДД:

Уплатить штраф за нарушение ПДД нужно в течение 15 календарных дней со дня вынесения постановления.

Если водитель обжалует постановление, оплачивать штраф не нужно до решения вопроса в суде.

В случае же неуплаты штрафа в предусмотренный срок постановление передается на принудительное взыскание в отдел исполнительной службы. В порядке принудительного исполнения постановления с правонарушителя взимается двойной размер штрафа и расходы по исполнительному производству.

За неуплату 340 грн штрафа, во время очередной остановки автомобиля полицией, машину задержат и доставят на штрафплощадку. Расходы на эвакуатор и хранение автомобиля на штрафплощадке — из кармана водителя, возмещение таких расходов не предусмотрено.

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