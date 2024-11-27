Правительство утвердило новый порядок возврата продуктов — Finance.ua

Правительство утвердило новый порядок возврата продуктов Сегодня 15:33 — Личные финансы

Правительство утвердило новый порядок возврата продуктов

Кабинет Министров утвердил новый порядок возврата непригодных или опасных для употребления пищевых продуктов. Новые правила заработают после прекращения или отмены военного положения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Отмечается, что новый механизм позволит защитить права покупателей и одновременно позволит бизнесу быстро и без обращений в суд урегулировать с потребителями спорные вопросы.

«Это в какой-то мере обезопасит добропорядочный бизнес от проверок и станет надежным механизмом защиты прав потребителей», — отметила заместитель министра экономики Татьяна Бережная.

Что изменится

Порядок предусматривает возможность как замены непригодных/опасных для потребления пищевых продуктов на пригодные, так и выплаты покупателю средств за возврат таких продуктов. Также устанавливает четкие сроки возврата или замены непригодных/опасных пищевых продуктов, порядок действий покупателя и продавца и т. д.

В частности, документом определены следующие сроки замены или возврата продуктов с момента его приобретения:

в течение суток — пищевые продукты, которые хранятся при температуре +6 °C;

не позднее трех календарных дней — продукты, предельный срок потребления (дата «употребить до») или минимальный срок годности которых не превышает 14 дней (но в любом случае до истечения срока годности);

не позднее 14 дней с момента приобретения — продукты, срок годности которых превышает 14 дней.

Для случаев дистанционного приобретения продуктов (онлайн-торговля) предусмотрено, что сроки возврата и замены начинают действовать с момента фактического получения покупателем продукции.

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