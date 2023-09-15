Правительство утвердило Нацстратегию преодоления гендерного разрыва в оплате труда — Finance.ua

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Правительство утвердило Нацстратегию преодоления гендерного разрыва в оплате труда

Личные финансы
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Правительство утвердило Нацстратегию преодоления гендерного разрыва в оплате труда
Правительство утвердило Нацстратегию преодоления гендерного разрыва в оплате труда
Кабинет Министров Украины утвердил Национальную стратегию преодоления гендерного разрыва в оплате труда на период до 2030 года.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
«Утверждена Национальная стратегия преодоления гендерного разрыва в оплате труда на период до 2030 года и операционный план мер по ее реализации на 2023−2025 годы», — написал Мельничук в Telegram.

Что это значит?

Министерство образования и науки Украины сообщало ранее, что команда МОН предпринимает, в частности, следующие шаги для достижения гендерного равенства:
  • сбор и анализ статистических данных, распределенных по статье;
  • обеспечение антидискриминационных стандартов и экспертизы образовательного контента, поддержка модельных образовательных программ с гендерно чувствительным компонентом, разработка пилотных алгоритмов предотвращения гендерно обусловленного, в частности сексуального насилия, реагирования на него; создание в учебных заведениях более безопасной среды для женщин и девушек;
  • проведение в учебных заведениях тренингов, семинаров и курсов, поддержка отраслевых научных исследований, привлечение специалистов по гендерной проблематике к обмену опытом и создание сетей взаимодействия и сотрудничества для формирования среды, свободной от стереотипов и предубеждений в сфере гендерной профессиональной сегрегации;
  • внедрение информационных кампаний по повышению осведомленности о проблемах сегрегации в образовании и профессии и путях их преодоления, создание площадок для широкого экспертного и общественного обсуждения проблем и их решения.

Справка Finance.ua:

  • в августе 2023 г. сообщалось, что за последние 7 лет разрыв между зарплатами мужчин и женщин в Украине сократился на 7,4%;
  • если в 2017 году разрыв между зарплатами мужчин и женщин составил 21,2%, то в 2020 году — 20,4%.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам:
Finance.ua
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