Правительство утвердило Нацстратегию преодоления гендерного разрыва в оплате труда — Finance.ua

Правительство утвердило Нацстратегию преодоления гендерного разрыва в оплате труда Сегодня 17:14 — Личные финансы

Правительство утвердило Нацстратегию преодоления гендерного разрыва в оплате труда

Кабинет Министров Украины утвердил Национальную стратегию преодоления гендерного разрыва в оплате труда на период до 2030 года.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Утверждена Национальная стратегия преодоления гендерного разрыва в оплате труда на период до 2030 года и операционный план мер по ее реализации на 2023−2025 годы», — написал Мельничук в Telegram.

Что это значит?

Министерство образования и науки Украины сообщало ранее, что команда МОН предпринимает, в частности, следующие шаги для достижения гендерного равенства:

сбор и анализ статистических данных, распределенных по статье;

обеспечение антидискриминационных стандартов и экспертизы образовательного контента, поддержка модельных образовательных программ с гендерно чувствительным компонентом, разработка пилотных алгоритмов предотвращения гендерно обусловленного, в частности сексуального насилия, реагирования на него; создание в учебных заведениях более безопасной среды для женщин и девушек;

проведение в учебных заведениях тренингов, семинаров и курсов, поддержка отраслевых научных исследований, привлечение специалистов по гендерной проблематике к обмену опытом и создание сетей взаимодействия и сотрудничества для формирования среды, свободной от стереотипов и предубеждений в сфере гендерной профессиональной сегрегации;

внедрение информационных кампаний по повышению осведомленности о проблемах сегрегации в образовании и профессии и путях их преодоления, создание площадок для широкого экспертного и общественного обсуждения проблем и их решения.

Справка Finance.ua:

в августе 2023 г. сообщалось, что за последние 7 лет разрыв между зарплатами мужчин и женщин в Украине сократился на 7,4%;

если в 2017 году разрыв между зарплатами мужчин и женщин составил 21,2%, то в 2020 году — 20,4%.



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