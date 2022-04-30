Правительство упростило регистрацию в Государственной службе занятости — Finance.ua

Правительство упростило регистрацию в Государственной службе занятости

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Правительство упрощает регистрацию в Государственной службе занятости украинцев, потерявших работу во время действия военного положения.

Соответствующее постановление принято 29.04.22 на заседании Правительства по представлению Министерства экономики.

Лица, не имеющие полного пакета документов для подачи заявки, смогут встать на учет по безработице по упрощенной процедуре — через приложение или портал Дія.

Речь идет о подаче заявления в электронной форме без учета документов об образовании, трудовой книжки, военно-учетном документа и т.д.

Получить официальный статус безработного могут люди, которые после введения военного положения работали на условиях трудового договора, гиг-контракта или иного гражданско-правового договора, но лишились работы.

Правительство гарантирует выплату пособия всем, кто встал на учет в установленном законодательством порядке.

«Государство предоставляет и подтверждает социальные гарантии для населения. В частности, для погашения задолженности по выплате пособия по безработице Правительство выделило 1,2 миллиарда гривен из резервного фонда. В то же время приоритетной задачей является минимизация безработицы. Поэтому активно продолжаем релокацию предприятий, стимулируем компенсациями трудоустройство ВПЛ, политику дерегуляции, чтобы бизнес работал и создавал новые рабочие места», — заявил заместитель министра экономики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Игорь Дядюра.

Справка Finance.ua:

ранее Правительство приняло постановление, которым определило порядок регистрации безработных, начисление и выплату пособия по безработице во время войны. Граждане могут составить заявление о предоставлении статуса безработного, назначении пособия или прекращении регистрации с помощью портала или мобильного приложения Дія и электронных сервисов Государственной службы занятости.

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