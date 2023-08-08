Правительство продлило срок приема заявлений на выплаты пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС — Finance.ua

Правительство продлило срок приема заявлений на выплаты пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС Сегодня 15:15 — Казна и Политика

Кабинет Министров продлил срок приема заявлений на выплаты пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС до 31 октября 2023 включительно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

Речь идет о выплате материальной помощи в размере 5 тысяч гривен пострадавшим от подтопления в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС.

На 7 августа такую ​​финансовую поддержку уже получили пострадавшие жители Херсонской и Николаевской областей на общую сумму почти 52 млн гривен. В частности, денежная помощь выплачена 9427 жителям Херсонской и 944 — Николаевской областей.

Согласно заявлениям пострадавших, выплаты производятся на их банковские счета или наличными через «Укрпочту».

Такую финансовую помощь могут получить лица, которые на момент подрыва ГЭС проживали (были зарегистрированы/задекларированы) в населенных пунктах Николаевской и Херсонской областей, подвергшихся подтоплению.

Включая тех, кто с 6 июня выехал из подтопленных районов временно оккупированной территории Левобережья на подконтрольную Украине территорию.

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