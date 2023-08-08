Правительство продлило срок приема заявлений на выплаты пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС — Finance.ua

Правительство продлило срок приема заявлений на выплаты пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС
Кабинет Министров продлил срок приема заявлений на выплаты пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС до 31 октября 2023 включительно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.
Речь идет о выплате материальной помощи в размере 5 тысяч гривен пострадавшим от подтопления в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС.
На 7 августа такую финансовую поддержку уже получили пострадавшие жители Херсонской и Николаевской областей на общую сумму почти 52 млн гривен. В частности, денежная помощь выплачена 9427 жителям Херсонской и 944 — Николаевской областей.
Согласно заявлениям пострадавших, выплаты производятся на их банковские счета или наличными через «Укрпочту».
Такую финансовую помощь могут получить лица, которые на момент подрыва ГЭС проживали (были зарегистрированы/задекларированы) в населенных пунктах Николаевской и Херсонской областей, подвергшихся подтоплению.
Включая тех, кто с 6 июня выехал из подтопленных районов временно оккупированной территории Левобережья на подконтрольную Украине территорию.
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