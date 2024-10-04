Правительство поддержало экономическое бронирование — Finance.ua

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Правительство поддержало экономическое бронирование

Казна и Политика
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Правительство поддержало экономическое бронирование
Правительство поддержало экономическое бронирование
Решение о введении экономического бронирования принято.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
«Решение принято. Сейчас рассматривают несколько моделей (три). Ожидают «решения политического руководства», — написал он.
Для внедрения экономического бронирования необходимо перейти на месячную отчетность по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) вместо действующей квартальной.
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Напомним, забронировать военнообязанного означает предоставить ему отсрочку от мобилизации.
Последние изменения в порядок были внесены 5 июня 2024 года. Кабинет Министров принял постановление, вносящее изменения в порядок бронирования военнообязанных работников, утвержденное в январе 2023 года.
Под бронирование подпадают люди, работающие как в частных, так и государственных предприятиях, а именно:
  • в органах государственной и других государственных органах, органах местного самоуправления;
  • на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований;
  • на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и жизни населения;
  • в специализированных учреждениях ООН, международных судебных органах, международных и неправительственных организациях и учреждениях членом, участником или наблюдателем в которых Украина является согласно заключенным международным договорам.
Срок бронирования не может превышать 12 месяцев.

Справка Finance.ua:

  • Бронированию подлежат 50% всех военнообязанных работников предприятия. Это количество зафиксировано на 18 мая 2024 года. Для предприятий, созданных после этой даты, будет учитываться количество военнообязанных на день предоставления списка.
  • Также бронированию подлежат военнообязанные работники, в том числе руководители и их заместители, и конечные бенефициарные владельцы предприятий, которые критически важны для экономики и жизни населения, независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности.
  • Забронированными не могут быть военнообязанные, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации.
Читайте больше в статье:

Бронирование работников: как это работает сейчас и сколько мужчин уже получили отсрочку

По материалам:
Finance.ua
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