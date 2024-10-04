Правительство поддержало экономическое бронирование — Finance.ua

Правительство поддержало экономическое бронирование Сегодня 15:00 — Казна и Политика

Правительство поддержало экономическое бронирование

Решение о введении экономического бронирования принято.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

«Решение принято. Сейчас рассматривают несколько моделей (три). Ожидают «решения политического руководства», — написал он.

Для внедрения экономического бронирования необходимо перейти на месячную отчетность по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) вместо действующей квартальной.

Напомним, забронировать военнообязанного означает предоставить ему отсрочку от мобилизации.

Последние изменения в порядок были внесены 5 июня 2024 года. Кабинет Министров принял постановление , вносящее изменения в порядок бронирования военнообязанных работников, утвержденное в январе 2023 года.

Под бронирование подпадают люди, работающие как в частных, так и государственных предприятиях, а именно:

в органах государственной и других государственных органах, органах местного самоуправления;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и жизни населения;

в специализированных учреждениях ООН, международных судебных органах, международных и неправительственных организациях и учреждениях членом, участником или наблюдателем в которых Украина является согласно заключенным международным договорам.

Срок бронирования не может превышать 12 месяцев.

Справка Finance.ua:

Бронированию подлежат 50% всех военнообязанных работников предприятия. Это количество зафиксировано на 18 мая 2024 года. Для предприятий, созданных после этой даты, будет учитываться количество военнообязанных на день предоставления списка.

Также бронированию подлежат военнообязанные работники, в том числе руководители и их заместители, и конечные бенефициарные владельцы предприятий, которые критически важны для экономики и жизни населения, независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности.

Забронированными не могут быть военнообязанные, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации.

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