Правительство определило первоочередные задачи для «Укрпочты» в условиях военного положения — Finance.ua
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Правительство определило первоочередные задачи для «Укрпочты» в условиях военного положения

Сегодня 15:42Казна и Политика
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Правительство определило первоочередные задачи для «Укрпочты» в условиях военного положенияПравительство определило первоочередные задачи для «Укрпочты» в условиях военного положения
Кабинет Министров принял постановление по организации работы «Укрпочты» на период действия военного положения. Решение было принято для недопущения социального и продовольственного кризиса.
Об этом свидетельствует постановление правительства от 17 марта 2022 г. № 305.
Решением на «Укрпочту» возложены следующие задачи:
  • обеспечение доставки пенсий и денежной помощи гражданам, получающим пенсии и денежную помощь (при наличии технической возможности);
  • осуществление доставки лекарств, гуманитарной помощи, почтовых отправлений и периодических печатных изданий (при наличии технической возможности);
  • осуществление бесплатной перевозки имущества отечественных предприятий, учреждений и организаций согласно перечню, который формируется Министерством экономики и передается в Министерство инфраструктуры.
«Сетям автозаправочных комплексов, осуществляющих свою деятельность на территории Украины, обеспечить заправку (отпуск горючего) автотранспортных средств, которые принадлежат или находятся в пользовании «Укрпочты», — говорится в решении.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: РБК-Україна
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