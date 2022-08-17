Правительство одобрило законопроект о сокращении 20% разрешений — Finance.ua

Правительство одобрило законопроект о сокращении 20% разрешений Сегодня 11:15 — Казна и Политика

Правительство одобрило законопроект о сокращении 20% разрешений

Правительство одобрило законопроект о сокращении пятой части всего Перечня документов разрешительного характера.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Проектом Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении условий ведения бизнеса (дерегуляция)», главным разработчиком которого является ГРС, предусматривается отмена 17 разрешений.

Для чего это необходимо

Это позволит улучшить условия ведения бизнеса, упорядочить количество документов разрешительного характера путем отмены разрешительных документов (объектов, на которые они выдаются), которые не актуальны, дублируются и не содержат рисков (угроз) для жизни граждан, охраны окружающей среды и обеспечения сохранности страны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.