Правительство Литвы продлило срок временной защиты для украинцев до марта 2025 года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Правительство Литвы продлило срок временной защиты для украинцев до марта 2025 года

34
Правительство Литвы продлило срок временной защиты для украинцев до марта 2025 года. Такое решение было принято 21 февраля.
Также срок, когда беженцам не нужно будет отвечать языковым требованиям при устройстве на работу, продлен до 3 лет, сообщает РБК-Украина со ссылкой на lrt.lt.
Украинские беженцы в Литве и дальше смогут устраиваться на работу без сдачи экзамена на знание государственного языка. Правительство продлило срок, когда «категории владения государственным языком не применяются к трудоустройству иностранных граждан под временной защитой в Литве» с 2 лет после получения временной защиты до трех.
Литва и дальше будет предоставлять возможность украинцам изучать литовский язык с помощью мероприятий, финансируемых Службой занятости, или через систему индивидуальных учебных счетов, сообщили в Министерстве образования науки и спорта.
В середине марта 2023 г. языковая инспекция Литвы сообщила, что с марта 2024 г. начнет проверять уровень владения языком украинских беженцев, работающих в стране, согласно требованиям законодательства.
В письме говорилось, что языковая инспекция и муниципальные органы будут принимать меры, если работодатели не предоставят сертификат языкового экзамена своих работников.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.