Правэкс Банк предлагает виртуальную карточку и шанс выиграть 50 000 грн — Finance.ua
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Правэкс Банк предлагает виртуальную карточку и шанс выиграть 50 000 грн

Финтех и Карты
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Правэкс Банк предлагает виртуальную карточку и шанс выиграть 50 000 грн
Правэкс Банк предлагает виртуальную карточку и шанс выиграть 50 000 грн
Правэкс Банк постоянно работает над усовершенствованием своих карточных продуктов, чтобы предоставить клиентам комфортный и качественный сервис. Теперь оформить банковскую карту, можно не вставая с дивана!
Правэкс Банк запускает услугу оформления виртуальной банковской карты Visa Platinum в онлайн банкинге (для новых клиентов). Виртуальная карта является полноценной банковской картой: ею можно рассчитываться в магазинах, снимать наличные деньги, покупать билеты в Интернете и получать все банковские услуги.
Оформить карту онлайн очень просто: нужно скачать приложение Pravex Online и выполнить действия согласно подсказкам в онлайн приложении. Для расчетов в магазинах и заведениях, а также, для получения наличных средств в банкоматах, поддерживающих такой функционал, карту нужно добавить в виртуальный бумажник Apple Pay или Google Pay. Тарифы не предусматривают платы за большинство операций с картой, а переводы с карты вообще без комиссии!
Каждый клиент банка, который в период с 01 ноября 2022 по 31 января 2023 откроет виртуальную карточку и будет ею рассчитываться, может стать участником акции и получить 10% кэшбека.
Условия акции:
1. Оформляйте виртуальную карту Visa Platinum — в три клика в онлайн банкинге: https://www.pravex.com.ua/praveks-banking/onlinepravexua
2. Пополняйте карту на 2 500 грн
3. Рассчитывайтесь с 01.11.22 по 31.01.23 г. картой суммарно на 2 500 грн и получайте 250 грн кэшбека.
У всех клиентов, которые оформят карту в течение срока действия акции, есть шанс выиграть сертификат на сумму 50 000 грн!
По материалам:
Правекс Банк
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