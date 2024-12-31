Поздравляем с новогодними праздниками! — Finance.ua

Поздравляем с новогодними праздниками! Сегодня 19:13

Поздравляем с новогодними праздниками!

Дорогие читатели,

Вот и заканчивается 2024 год. Год непростой, он принес много потерь: военных, экономических, людских. Что и говорить, сегодня Украине непросто. Непросто бизнесу. Непросто каждому из нас. А российская пропаганда (в разных ее проявлениях) неустанно пытается нас убедить в безысходности: мол, «бороться не стоит, у Украины нет шансов, везде только коррупция. Если не завтра, то послезавтра всё здесь накроется». Да разве это всё так?

И вправду, очень сложно противостоять стране, в которой более 142 млн человек, колоссальные запасы полезных ископаемых, территория в разы больше территории Украины. Бороться с таким врагом трудно. И именно украинцы каждый день доказывают, что сила не только в деньгах, количестве или ресурсах.

Мы в редакции не только верим, но и видим каждый день, сотрудничаем, разговариваем с вами, вдохновляемся вашими поступками. Видим, насколько вы сильные и мужественные люди — украинцы. Вы сильнее, чем о вас думали американцы, европейцы и особенно россияне.

Каждый из вас, несмотря на обстоятельства, работает на Украину, свои семьи, родных и близких. Именно ваше мужество, ум и смекалка уничтожают врагов Украины как на передовой, так и в тылу. Ежедневно рушат планы врага.

2024 год был еще одним годом испытаний. И неправдой будет написать, что 2025 год будет легким. Что за нас всё решит Трамп, Зеленский, Макрон или кто-то еще. Нас будут ждать новые вызовы, но также и новые возможности, которые позволяют воплотить наше желание. То, которое одно на всех.

Мы выстояли в 2024 потому, что вместе. Продолжаем держать строй.

Наши пожелания на Новый год обладают невиданной силой. А сила наших действий — еще больше! Верьте в себя, любите Украину, рассчитывайте на Finance.ua.

Мы рядом!

С уважением,

редакция Finance.ua

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