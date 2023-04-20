Повышение тарифа на электроэнергию неизбежно, — НКРЭКУ Сегодня 09:31 — Личные финансы

Повышение тарифа на электроэнергию неизбежно, — НКРЭКУ

Уже в конце апреля или мае НКРЭКУ озвучит новые тарифы на электроэнергию для украинцев. Однако тариф для населения будет все еще ниже, чем для бизнеса.

Об этом во время телемарафона сообщила член Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Ольга Бабий, передает 24 Канал.

Тариф на электроэнергию пересмотрят

Стоимость киловатт-часов для промышленных потребителей и бизнеса составляет 6 гривен. В НКРЭКУ заверили, что тариф для населения не будет таким высоким.

Также Бабий добавила, что ведомство вынуждено пересмотреть действующий тариф для населения, чтобы обеспечить энергетические компании необходимыми для производства электричества средствами в условиях разрушений инфраструктуры.

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«Ключевой фактор, ради чего происходят эти процессы — это наличие денег для того, чтобы электроэнергия могла производиться. Она не производится из воздуха. Это топливо, это заработная плата людей», — добавила она.

Решение о пересмотре тарифа для населения будет озвучено в конце апреля или мае.

Какой тариф действует сейчас

Премьер Денис Шмыгаль заверил, что тарифы на электроэнергию до 30 апреля будут оставаться без изменений. Так что в апреле тариф будет зависеть традиционно от объема потребленных киловатт:

1,44 гривны за 1 киловатт-час для тех, кто использовал до 250 киловатт-часов;

1,68 грн — более 250 киловатт-часов в месяц.

"Механизм ПСО будет действовать до 30 апреля этого года. Таким образом, цена на электроэнергию до конца отопительного сезона останется неизменной",— говорится в сообщении.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

Телеканал 24 По материалам:

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