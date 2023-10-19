Потребность в кадрах будет расти: какие профессии будут востребованы в Украине до 2027 года — Finance.ua

Потребность в кадрах будет расти: какие профессии будут востребованы в Украине до 2027 года
Минэкономики обнародовало Расчет потребности в специалистах и рабочих кадрах на рынке труда по видам экономической деятельности и профессиональным группам на 2024−2027 годы. Потребность будет расти с каждым годом.
Об этом свидетельствует проект, размещенный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).
Согласно прогнозу, потребность будет:
- 2024 год — 482 тысячи человек,
- 2025 год — 542 тысячи человек,
- 2026 год — 607 тысяч человек,
- 2026 год — 5669 тысяч человек.
Наибольшая потребность через четыре года будет в таких кадрах:
- Работники по добыче полезных ископаемых и на строительстве — 358 тысяч,
- Руководители предприятий, учреждений и организаций — 179 тысяч,
- Водители и работники по обслуживанию передвижной техники и установок — 175 тысяч,
- Профессионалы в области физических, математических и технических наук — 147 тысяч,
- Технические специалисты в области прикладных наук и техники — 143 тысячи.
Кабинет министров ожидает, что средняя зарплата в Украине будет расти в следующие три года. Согласно прогнозу Минэкономики, номинальная среднемесячная заработная плата работников, брутто (до вычета налогов), составит:
- 2023 год — 18 118 гривен (рост на 22%),
- 2024 год — 21 852 гривен (+20,6%),
- 2025 год — 25 645 гривен (+17,4%),
- 2026 год — 29 625 гривен (+15,5%).
При этом ожидается, что среднегодовой уровень инфляции будет снижаться.
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