Потребление электричества растет: Укрэнерго устанавливает лимиты — Finance.ua

Потребление электричества растет: Укрэнерго устанавливает лимиты Сегодня 13:05 — Энергетика

Потребление электричества растет: Укрэнерго устанавливает лимиты

По состоянию на 11:00 9 января потребление электроэнергии в Украине выросло из-за снижения температуры и увеличения потребления промышленностью и бизнесом с началом рабочей недели.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

«В этой связи для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей Украины доведены лимиты потребления, действующие с 4:00 до 24:00. Превышение лимитов ведет к применению аварийных ограничений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что энергосистема не в состоянии покрыть потребление в полном объеме из-за повреждения и оккупации врагом ряда электростанций, производящих электроэнергию, среди которых и самая мощная Запорожская АЭС.

Инфографика: Укрэнерго

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.