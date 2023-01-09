Потребление электричества растет: Укрэнерго устанавливает лимиты — Finance.ua

Потребление электричества растет: Укрэнерго устанавливает лимиты
По состоянию на 11:00 9 января потребление электроэнергии в Украине выросло из-за снижения температуры и увеличения потребления промышленностью и бизнесом с началом рабочей недели.
Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.
«В этой связи для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей Украины доведены лимиты потребления, действующие с 4:00 до 24:00. Превышение лимитов ведет к применению аварийных ограничений», — говорится в сообщении.
Отмечается, что энергосистема не в состоянии покрыть потребление в полном объеме из-за повреждения и оккупации врагом ряда электростанций, производящих электроэнергию, среди которых и самая мощная Запорожская АЭС.
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