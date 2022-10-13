Потребительские цены в США стремительно растут, несмотря на повышение ставок ФРС — Finance.ua

Потребительские цены в США стремительно растут, несмотря на повышение ставок ФРС Сегодня 20:43 — Мир

Потребительские цены в США стремительно растут, несмотря на повышение ставок ФРС

Быстрый рост потребительских цен в США не показал никаких признаков снижения в сентябре, что вызвало резкую распродажу на Уолл-стрит — инвесторы опасаются, что ФРС придется стать еще более агрессивной, чтобы замедлить бешеную инфляцию.

Так, индекс потребительских цен без учета меняющихся затрат на энергоносители и продукты питания вырос на 6,6% в годовом измерении в сентябре против 6,3% в августе — это самый быстрый темп роста за 4 десятилетия.

В целом показатель инфляции в сентябре составил 8,2% против 8,3% в августе.

Фьючерсы на S&P 500 резко колебались после опубликования данных.

После публикации данных индекс упал на 2% по сравнению с данными на закрытии торгов в среду. Доходность двухлетних казначейских облигаций США, чувствительная к изменениям в ожиданиях денежно-кредитной политики, выросла на 0,22 п.п. до 4,51%, а это самый высокий уровень с середины 2008 года.

Инвесторы и экономисты искали признаки того, что ФРС может начать замедлять темпы повышения процентной ставки после повышения на 0,75 п.п., которое оно объявляло на каждом из последних трех заседаний. Но данные об инфляции, опубликованные в четверг, свидетельствуют, что такого шага еще нет на ближайшем горизонте.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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