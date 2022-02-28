Потери врага: 5300 человек, почти 200 танков и 30 самолетов — Finance.ua
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Потери врага: 5300 человек, почти 200 танков и 30 самолетов

Сегодня 10:27Мир
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Минобороны обнародовало суммарные ориентировочные потери России в период с 24 февраля по 28 февраля по состоянию на 6 утра.
По словам замминистра обороны Анны Маляр, враг потерял:
  • самолеты — 29;
  • вертолеты — 29;
  • танки — 191;
  • боевые бронированные машины — 816;
  • пушек — 74;
  • ЗРК БУК — 1;
  • град — 21;
  • автомобильная техника — 291;
  • цистерны — 60;
  • БПЛ ОТР — 3;
  • корабли/катера — 2;
  • средства ПВО — 5;
  • личный состав ориентировочно — 5300 (уточняется).
Маляр объяснила, что информация ориентировочная и может уточняться, поскольку ее крайне сложно получать после боя, ведь командиры, в первую очередь, сосредотачиваются на ведении боя.
Кроме того, информацию мы можем получить только после завершения боя, а бои бывают крайне длительны во времени.
Поступление данных может произойти на следующий день, а иногда и через день.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
По материалам: Finance.UA
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