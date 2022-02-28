Потери врага: 5300 человек, почти 200 танков и 30 самолетов — Finance.ua

Потери врага: 5300 человек, почти 200 танков и 30 самолетов
Минобороны обнародовало суммарные ориентировочные потери России в период с 24 февраля по 28 февраля по состоянию на 6 утра.
По словам замминистра обороны Анны Маляр, враг потерял:
- самолеты — 29;
- вертолеты — 29;
- танки — 191;
- боевые бронированные машины — 816;
- пушек — 74;
- ЗРК БУК — 1;
- град — 21;
- автомобильная техника — 291;
- цистерны — 60;
- БПЛ ОТР — 3;
- корабли/катера — 2;
- средства ПВО — 5;
- личный состав ориентировочно — 5300 (уточняется).
Маляр объяснила, что информация ориентировочная и может уточняться, поскольку ее крайне сложно получать после боя, ведь командиры, в первую очередь, сосредотачиваются на ведении боя.
Кроме того, информацию мы можем получить только после завершения боя, а бои бывают крайне длительны во времени.
Поступление данных может произойти на следующий день, а иногда и через день.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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