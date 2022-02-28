Потери врага: 5300 человек, почти 200 танков и 30 самолетов — Finance.ua

Потери врага: 5300 человек, почти 200 танков и 30 самолетов

Сегодня 10:27 — Мир

Минобороны обнародовало суммарные ориентировочные потери России в период с 24 февраля по 28 февраля по состоянию на 6 утра.

По словам замминистра обороны Анны Маляр, враг потерял:

самолеты — 29;

вертолеты — 29;

танки — 191;

боевые бронированные машины — 816;

пушек — 74;

ЗРК БУК — 1;

град — 21;

автомобильная техника — 291;

цистерны — 60;

БПЛ ОТР — 3;

корабли/катера — 2;

средства ПВО — 5;

личный состав ориентировочно — 5300 (уточняется).

Маляр объяснила, что информация ориентировочная и может уточняться, поскольку ее крайне сложно получать после боя, ведь командиры, в первую очередь, сосредотачиваются на ведении боя.

Кроме того, информацию мы можем получить только после завершения боя, а бои бывают крайне длительны во времени.

Поступление данных может произойти на следующий день, а иногда и через день.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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