Потери русской армии: 150 танков и 4300 военных — Finance.ua
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Потери русской армии: 150 танков и 4300 военных

Сегодня 15:20Мир
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Потери русской армии: 150 танков и 4300 военныхПотери русской армии: 150 танков и 4300 военных, promin.cv.ua
Минобороны обнародовало суммарные ориентировочные потери России за трое предыдущих суток 24,25,26 февраля с начала войны в Украине.
По словам замминистра обороны Анны Маляр, враг потерял 150 танков, более 700 бронированных машин и 4300 личного состава.
Россия потеряла за три дня:
  • 27 самолетов;
  • 26 вертолетов;
  • 146 танков;
  • 706 боевых бронированных машин;
  • 49 пушок;
  • 1 ЗРК БУК;
  • 4 града;
  • 30 штук автомобильной техники;
  • 60 цистерн;
  • 2 БПЛ ОТР;
  • 2 корабля/катера;
  • средства ПВО;
  • личный состав ориентировочно 4300 (уточняется).
«Информация ориентировочная и может уточняться, поскольку ее крайне сложно получать после боя, ведь командиры прежде всего сосредотачиваются на ведении боя», — отметила Маляр.
Кроме того, информацию можно получить только после завершения боя, а бои бывают крайне длительны во времени. Поступление данных может произойти на следующий день, а иногда и через день.
Кроме того, если бой длился ночью, и начался в одну календарную дату, а завершился в другую, то довольно сложно отделить в какие сутки произошли те или иные потери".
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
По материалам: Finance.UA
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