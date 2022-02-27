Потери русской армии: 150 танков и 4300 военных — Finance.ua

Потери русской армии: 150 танков и 4300 военных

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Потери русской армии: 150 танков и 4300 военных, promin.cv.ua

Минобороны обнародовало суммарные ориентировочные потери России за трое предыдущих суток 24,25,26 февраля с начала войны в Украине.

По словам замминистра обороны Анны Маляр, враг потерял 150 танков, более 700 бронированных машин и 4300 личного состава.

Россия потеряла за три дня:

27 самолетов;

26 вертолетов;

146 танков;

706 боевых бронированных машин;

49 пушок;

1 ЗРК БУК;

4 града;

30 штук автомобильной техники;

60 цистерн;

2 БПЛ ОТР;

2 корабля/катера;

средства ПВО;

личный состав ориентировочно 4300 (уточняется).

«Информация ориентировочная и может уточняться, поскольку ее крайне сложно получать после боя, ведь командиры прежде всего сосредотачиваются на ведении боя», — отметила Маляр.

Кроме того, информацию можно получить только после завершения боя, а бои бывают крайне длительны во времени. Поступление данных может произойти на следующий день, а иногда и через день.

Кроме того, если бой длился ночью, и начался в одну календарную дату, а завершился в другую, то довольно сложно отделить в какие сутки произошли те или иные потери".

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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